https://ria.ru/20230622/prizemlenie-1879838342.html
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению" - РИА Новости, 22.06.2023
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"
Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:00
2023-06-22T17:00
2023-06-22T19:08
экономика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. В списке значатся:Как напомнили в ведомстве, эти провайдеры подпадают под действие федерального закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно этому документу, крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей обязаны открыть в России филиал или представительство, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с местными пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с властями.Закон действует с 1 января 2022 года. Первыми в перечень включили 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — Google, YouTube, Meta Platforms*, Twitter, TikTok, Telegram и другие. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220714/prizemlenie-1802454940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Экономика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"
РКН заявил о включении Amazon и 11 других провайдеров в перечень компаний для приземления
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении
ведомства.
1.Hetzner Online GmbH (hetzner.com);
2.Network Solutions, LLC (networksolutions.com);
3.WPEngine, Inc. (wpengine.com);
4.HostGator.com, LLC (hostgator.com);
5.Ionos Inc. (ionos.com);
6.DreamHost, LLC (dreamhost.com);
7.FastComet, Inc. (fastcomet.com);
8.Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);
9.GoDaddy.com LLC (godaddy.com);
10.Bluehost Inc. (bluehost.com);
11.Kamatera Inc. (kamatera.com);
12.DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).
Как напомнили в ведомстве, эти провайдеры подпадают под действие федерального закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно этому документу, крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей обязаны открыть в России филиал или представительство, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с местными пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с властями.
Закон действует с 1 января 2022 года. Первыми в перечень включили 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — Google, YouTube, Meta Platforms*, Twitter, TikTok, Telegram и другие. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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