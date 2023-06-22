https://ria.ru/20230622/prizemlenie-1879838342.html

РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"

РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению" - РИА Новости, 22.06.2023

РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"

Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:00

2023-06-22T17:00

2023-06-22T19:08

экономика

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. В списке значатся:Как напомнили в ведомстве, эти провайдеры подпадают под действие федерального закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно этому документу, крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей обязаны открыть в России филиал или представительство, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с местными пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с властями.Закон действует с 1 января 2022 года. Первыми в перечень включили 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — Google, YouTube, Meta Platforms*, Twitter, TikTok, Telegram и другие. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220714/prizemlenie-1802454940.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия