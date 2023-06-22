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РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению" - РИА Новости, 22.06.2023
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17:00 22.06.2023 (обновлено: 19:08 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/prizemlenie-1879838342.html
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению" - РИА Новости, 22.06.2023
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"
Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:00
2023-06-22T19:08
экономика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. В списке значатся:Как напомнили в ведомстве, эти провайдеры подпадают под действие федерального закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно этому документу, крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей обязаны открыть в России филиал или представительство, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с местными пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с властями.Закон действует с 1 января 2022 года. Первыми в перечень включили 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — Google, YouTube, Meta Platforms*, Twitter, TikTok, Telegram и другие. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Экономика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"

РКН заявил о включении Amazon и 11 других провайдеров в перечень компаний для приземления

© Fotolia / xiaoliangge Устройство для передачи данных
Устройство для передачи данных - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Fotolia / xiaoliangge
Устройство для передачи данных. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства.
В списке значатся:
  1. 1.
    Hetzner Online GmbH (hetzner.com);
  2. 2.
    Network Solutions, LLC (networksolutions.com);
  3. 3.
    WPEngine, Inc. (wpengine.com);
  4. 4.
    HostGator.com, LLC (hostgator.com);
  5. 5.
    Ionos Inc. (ionos.com);
  6. 6.
    DreamHost, LLC (dreamhost.com);
  7. 7.
    FastComet, Inc. (fastcomet.com);
  8. 8.
    Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);
  9. 9.
    GoDaddy.com LLC (godaddy.com);
  10. 10.
    Bluehost Inc. (bluehost.com);
  11. 11.
    Kamatera Inc. (kamatera.com);
  12. 12.
    DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).
Как напомнили в ведомстве, эти провайдеры подпадают под действие федерального закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно этому документу, крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей обязаны открыть в России филиал или представительство, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с местными пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с властями.
Закон действует с 1 января 2022 года. Первыми в перечень включили 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них — Google, YouTube, Meta Platforms*, Twitter, TikTok, Telegram и другие. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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