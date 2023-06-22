https://ria.ru/20230622/prishtina-1879695911.html
Приштина разрешила въезд сербским фурам с иностранным грузом
Приштина разрешила въезд сербским фурам с иностранным грузом - РИА Новости, 22.06.2023
Приштина разрешила въезд сербским фурам с иностранным грузом
Власти самопровозглашенной республики Косово разрешили въезд из центральной Сербии грузовикам с сербскими номерами, которые перевозят иностранные, передает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T02:06
2023-06-22T02:06
2023-06-22T02:06
приштина
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альбин курти
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БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово разрешили въезд из центральной Сербии грузовикам с сербскими номерами, которые перевозят иностранные, передает портал Kosovo Online. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка – Косовска-Митровица и Ниш – Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров. Мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи сербов. "Первый грузовик с регистрацией в городе Нови-Пазар прошел КПП "Брняк" сегодня поздно вечером после решения Приштины разрешить въезд грузовикам с сербскими номерами, которые перевозят исключительно иностранные грузы", - передает портал. Наряду с корректировкой ограничительных мер "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти сообщил в среду, что поедет в Брюссель для встречи с руководством Сербии. Президент Сербии Александр Вучич накануне снова отказался разговаривать с Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут абанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров 22 июня в Брюсселе. Курти ответил, что рассмотрит это предложение. Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявил перед этим, что Приштина хочет оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими номерами. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами. Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230620/serbiya-1879389572.html
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приштина, косово, сербия, в мире, альбин курти, евросоюз, нато, александр вучич
Приштина, Косово, Сербия, В мире, Альбин Курти, Евросоюз, НАТО, Александр Вучич
Приштина разрешила въезд сербским фурам с иностранным грузом
Kosovo Online: Приштина разрешила въезд из Сербии фурам, которые везут иностранный груз
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово разрешили въезд из центральной Сербии грузовикам с сербскими номерами, которые перевозят иностранные, передает портал Kosovo Online.
Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка – Косовска-Митровица
и Ниш – Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров. Мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи сербов.
Сербия получала угрозы из-за задержания полицейских из Косово, заявил Вучич
"Первый грузовик с регистрацией в городе Нови-Пазар прошел КПП "Брняк" сегодня поздно вечером после решения Приштины разрешить въезд грузовикам с сербскими номерами, которые перевозят исключительно иностранные грузы", - передает портал.
Наряду с корректировкой ограничительных мер "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти
сообщил в среду, что поедет в Брюссель
для встречи с руководством Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич
накануне снова отказался разговаривать с Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут абанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края.
Ранее глава дипломатии ЕС
Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров 22 июня в Брюсселе. Курти ответил, что рассмотрит это предложение.
Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявил перед этим, что Приштина хочет оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.
Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими номерами. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами.
Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО
KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
На юге Косово сербы устроили массовый протест