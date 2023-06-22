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Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале - РИА Новости, 22.06.2023
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09:10 22.06.2023
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Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале
Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале - РИА Новости, 22.06.2023
Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале
Более 67% средних и крупных предприятий Москвы показали в I квартале текущего года прибыль, общая сумма оставила 2,5 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:10
2023-06-22T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 67% средних и крупных предприятий Москвы показали в I квартале текущего года прибыль, общая сумма оставила 2,5 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего в Москве работают более 12,4 тысячи крупных и средних предприятий. В выборку не включались государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.По словам Ефимова, в топ-3 прибыльных отраслей вошли обрабатывающие производства (свыше 21% прибыли за указанный период или 521,4 миллиарда рублей), торговые предприятия (18%, 454,7 миллиарда рублей) и финансовая сфера (около 12%, 288,5 миллиарда рублей).Как отметила, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, наибольшая доля прибыльных предприятий относится к сфере госуправления - около 75%, и обрабатывающей промышленности (73,2%). Лидерами по темпам прироста прибыли в первом квартале 2023 года стали компании, занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими услугами, прибыль которых увеличилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом почти в 5 с половиной раз - до 147,4 миллиарда рублей. При этом сильнее всего прибыль нарастили компании по сдаче в аренду машин и оборудования, турагентства и охранные службы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 67% средних и крупных предприятий Москвы показали в I квартале текущего года прибыль, общая сумма оставила 2,5 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего в Москве работают более 12,4 тысячи крупных и средних предприятий. В выборку не включались государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.
По словам Ефимова, в топ-3 прибыльных отраслей вошли обрабатывающие производства (свыше 21% прибыли за указанный период или 521,4 миллиарда рублей), торговые предприятия (18%, 454,7 миллиарда рублей) и финансовая сфера (около 12%, 288,5 миллиарда рублей).
Как отметила, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, наибольшая доля прибыльных предприятий относится к сфере госуправления - около 75%, и обрабатывающей промышленности (73,2%). Лидерами по темпам прироста прибыли в первом квартале 2023 года стали компании, занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими услугами, прибыль которых увеличилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом почти в 5 с половиной раз - до 147,4 миллиарда рублей. При этом сильнее всего прибыль нарастили компании по сдаче в аренду машин и оборудования, турагентства и охранные службы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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