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Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале

Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале - РИА Новости, 22.06.2023

Ефимов: около 8,3 тысячи предприятий столицы показали прибыль в I квартале

Более 67% средних и крупных предприятий Москвы показали в I квартале текущего года прибыль, общая сумма оставила 2,5 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:10

2023-06-22T09:10

2023-06-22T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 67% средних и крупных предприятий Москвы показали в I квартале текущего года прибыль, общая сумма оставила 2,5 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего в Москве работают более 12,4 тысячи крупных и средних предприятий. В выборку не включались государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.По словам Ефимова, в топ-3 прибыльных отраслей вошли обрабатывающие производства (свыше 21% прибыли за указанный период или 521,4 миллиарда рублей), торговые предприятия (18%, 454,7 миллиарда рублей) и финансовая сфера (около 12%, 288,5 миллиарда рублей).Как отметила, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, наибольшая доля прибыльных предприятий относится к сфере госуправления - около 75%, и обрабатывающей промышленности (73,2%). Лидерами по темпам прироста прибыли в первом квартале 2023 года стали компании, занимающиеся административной деятельностью и сопутствующими услугами, прибыль которых увеличилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом почти в 5 с половиной раз - до 147,4 миллиарда рублей. При этом сильнее всего прибыль нарастили компании по сдаче в аренду машин и оборудования, турагентства и охранные службы.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)