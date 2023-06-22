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Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023" - РИА Новости, 22.06.2023
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Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023" - РИА Новости, 22.06.2023
Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
В Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости - церемония награждения ежегодной международной премией "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:11
2023-06-22T17:11
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 июн - Пресс-служба премии "Рекорды Рынка Недвижимости". В Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости - церемония награждения ежегодной международной премией "Рекорды Рынка Недвижимости 2023".В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" — самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей.За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей - топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа. Генеральным партнером премии второй год подряд выступает компания "РОТО ФРАНК".21 июня состоялась пресс-конференция, в которой компании, победившие в премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023", представили свои объекты. Называем победителей: Принять участие в премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2024" можно, подав заявку на официальном сайте премии www. recordi.ru.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Алёна Пава
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"

© Фото : пресс-служба премии "Рекорды Рынка Недвижимости"Премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
Премия Рекорды Рынка Недвижимости 2023 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : пресс-служба премии "Рекорды Рынка Недвижимости"
Премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - Пресс-служба премии "Рекорды Рынка Недвижимости". В Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости - церемония награждения ежегодной международной премией "Рекорды Рынка Недвижимости 2023".
В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" — самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей.
За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей - топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа. Генеральным партнером премии второй год подряд выступает компания "РОТО ФРАНК".
21 июня состоялась пресс-конференция, в которой компании, победившие в премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023", представили свои объекты. Называем победителей:
  • ЖК "Русские Сезоны" (СЗ "Экран") стал обладателем Grand Prix
  • Клубный дом "Мюр&Мерилиз" (KR Properties) победил в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1"
  • Трилогия CRYSTAL (Концерн "КРОСТ") - победитель в номинации "Новостройка Москвы бизнес-класса №1"
  • ЖК "Настоящее" (АО "СЗ "НИИМосстрой") признан "Жилым кварталом Москвы №1"
  • Клубный дом "Космо 4/22" (ГК "Галс-Девелопмент") стал "Клубным домом Москвы №1"
  • ЖК M__5 (ГК "Садовое Кольцо") победил в номинации "Клубный дом Московской области №1"
  • Миниполис 8 Кленов (Девелопер полного цикла "СИТИ21") признан "Новостройкой Подмосковья №1"
  • ЖК Voxhall (Группа "Эталон") победил в номинации "Архитектура объекта №1"
  • ЖК "River Park Towers Кутузовский" (Аеон-Девелопмент) признан "Семейным объектом №1"
  • ЖК "Петровский парк II" (РГ-Девелопмент) – победитель в номинации "Гармония Эклектики"
  • ЖК "СОЮЗ" (Группа Родина) стал "Жилым комплексом с инфраструктурой для жизни и спорта №1"
  • "Северный порт. Береговые кварталы" (LEGENDA) признан "Лучшим жилым комплексом у воды"
  • ЖК Upside Towers (Upside Development) победил в номинации "Квартал небоскребов №1"
  • Гостиничный комплекс "Нескучный сад" (Федеральный девелопер "Неометрия") стал "Лучшим объектом для инвестиций"
  • Клубный дом D'oro Mille (IQ Estate) стал "Премьерой года премиум-класса №1"
  • ЖК MYPRIORITY Dubrovka (ГК "Гранель") признан "Премьерой года бизнес-класса №1"
  • Жилой квартал PRIDE (PIONEER) стал "Жилым комплексом премиум-класса №1"
  • ЖК homecity (PPF Real Estate Russia) победил в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1"
  • ЖК "Цветочные поляны" (ГК МИЦ) признан "Жилым комплексом комфорт-класса №1"
  • Комплекс апартаментов Insider (ГК "РКС Девелопмент") победил в номинации "Апартаменты бизнес-класса №1"
  • ЖК "Ривер Парк Коломенское" (АЕОН и Ферро-Строй) - победитель в номинации "Выбор покупателя"
  • ЖК "Stories на Мосфильмовской" (October Group) стал лучшим в номинации "Хит продаж №1"
  • AFI Tower (AFI Development) – победитель в номинации "Концепция проекта №1"
  • ЖК "РУСИЧ-Кантемировский" (Концерн "Русич") победил в номинации "Инфраструктура объекта №1"
  • AZIMUT Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) признан "Объектом 5 звезд*****"
  • ЖК "Режиссер" (AVA Group) стал "Региональным объектом №1"
  • Ледовый дворец "Кристалл" (АО "АРЕНА РТ") победил в номинации "МФK №1"
  • МФЗ Эйлер (ГК "Сумма элементов") признан "Бизнес-центром №1"
  • "Самолет Плюс" - победитель в номинации "Открытие года в сфере недвижимости"
  • ГК "КрашМаш" признана "Компанией по демонтажу и реновации №1"
  • Концерн "КРОСТ" стал "Строительно-промышленной компанией №1"
  • Компания "Брусника" признана "Самым ожидаемым девелопером в Москве"
  • VSN Realty – победитель в номинации "Риэлтор №1"
Принять участие в премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2024" можно, подав заявку на официальном сайте премии www. recordi.ru.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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