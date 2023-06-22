https://ria.ru/20230622/premiya-1879841151.html

Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"

Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023" - РИА Новости, 22.06.2023

Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"

В Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости - церемония награждения ежегодной международной премией "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:11

2023-06-22T17:11

2023-06-22T17:11

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 июн - Пресс-служба премии "Рекорды Рынка Недвижимости". В Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости - церемония награждения ежегодной международной премией "Рекорды Рынка Недвижимости 2023".В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" — самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей.За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей - топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа. Генеральным партнером премии второй год подряд выступает компания "РОТО ФРАНК".21 июня состоялась пресс-конференция, в которой компании, победившие в премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023", представили свои объекты. Называем победителей: Принять участие в премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2024" можно, подав заявку на официальном сайте премии www. recordi.ru.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы