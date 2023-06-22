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Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров - РИА Новости, 22.06.2023
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13:28 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879786900.html
Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров
Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров - РИА Новости, 22.06.2023
Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров
Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Магадан в четверг для тушения природных пожаров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:28
2023-06-22T13:28
происшествия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
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МАГАДАН, 22 июн - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Магадан в четверг для тушения природных пожаров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. В Магадане действует режим ЧС, жителям запретили жечь костры в лесной зоне. Двоих подозреваемых в поджоге леса в районе Старая Веселая в Магадане задержали полицейские. "На территории региона сейчас горит больше трех тысяч гектаров леса. Действуют восемь пожаров. Самолет Бе-200 привез пожарных десантников из федерального резерва из Еврейской автономной области. А также приступил к тушению пожара в районе Новой Армани. Сегодня он сделал девять сбросов", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что один из самых сложных пожаров сейчас действует на территории заповедника "Магаданский". Это следующая задача экипажа Бе-200. "В регионе сейчас тушат огонь в лесах 159 человек. В окрестностях Магадана работают на Старой Веселой, там созданы минполосы. Работают сотрудники лесхоза и МЧС", - добавил собеседник. Как сообщил губернатор Сергей Носов, самолет-амфибия Бе-200 применяется в Магаданской области для тушения пожаров впервые. "Самолет позволит локализовать основные очаги пожаров в заповеднике и в районе Новой Армани. Наземные группировки направим на предотвращение распространения огня в других районах", - написал он в телеграм-канале.
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происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200
Происшествия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200
Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС впервые прибыл в Магадан для тушения природных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
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МАГАДАН, 22 июн - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Магадан в четверг для тушения природных пожаров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
В Магадане действует режим ЧС, жителям запретили жечь костры в лесной зоне. Двоих подозреваемых в поджоге леса в районе Старая Веселая в Магадане задержали полицейские.
"На территории региона сейчас горит больше трех тысяч гектаров леса. Действуют восемь пожаров. Самолет Бе-200 привез пожарных десантников из федерального резерва из Еврейской автономной области. А также приступил к тушению пожара в районе Новой Армани. Сегодня он сделал девять сбросов", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что один из самых сложных пожаров сейчас действует на территории заповедника "Магаданский". Это следующая задача экипажа Бе-200.
«
"В регионе сейчас тушат огонь в лесах 159 человек. В окрестностях Магадана работают на Старой Веселой, там созданы минполосы. Работают сотрудники лесхоза и МЧС", - добавил собеседник.
Как сообщил губернатор Сергей Носов, самолет-амфибия Бе-200 применяется в Магаданской области для тушения пожаров впервые. "Самолет позволит локализовать основные очаги пожаров в заповеднике и в районе Новой Армани. Наземные группировки направим на предотвращение распространения огня в других районах", - написал он в телеграм-канале.
 
ПроисшествияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200
 
 
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