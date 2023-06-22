https://ria.ru/20230622/pozhary-1879786900.html

Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров

Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров - РИА Новости, 22.06.2023

Самолет Бе-200 впервые прибыл в Магадан для тушения пожаров

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Магадан в четверг для тушения природных пожаров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:28

2023-06-22T13:28

2023-06-22T13:28

происшествия

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

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МАГАДАН, 22 июн - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в Магадан в четверг для тушения природных пожаров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. В Магадане действует режим ЧС, жителям запретили жечь костры в лесной зоне. Двоих подозреваемых в поджоге леса в районе Старая Веселая в Магадане задержали полицейские. "На территории региона сейчас горит больше трех тысяч гектаров леса. Действуют восемь пожаров. Самолет Бе-200 привез пожарных десантников из федерального резерва из Еврейской автономной области. А также приступил к тушению пожара в районе Новой Армани. Сегодня он сделал девять сбросов", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что один из самых сложных пожаров сейчас действует на территории заповедника "Магаданский". Это следующая задача экипажа Бе-200. "В регионе сейчас тушат огонь в лесах 159 человек. В окрестностях Магадана работают на Старой Веселой, там созданы минполосы. Работают сотрудники лесхоза и МЧС", - добавил собеседник. Как сообщил губернатор Сергей Носов, самолет-амфибия Бе-200 применяется в Магаданской области для тушения пожаров впервые. "Самолет позволит локализовать основные очаги пожаров в заповеднике и в районе Новой Армани. Наземные группировки направим на предотвращение распространения огня в других районах", - написал он в телеграм-канале.

магадан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200