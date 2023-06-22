https://ria.ru/20230622/pozhar-1879807988.html
В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе
В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе - РИА Новости, 22.06.2023
В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе
Крупный пожар на заводе в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:52
2023-06-22T14:52
2023-06-22T14:52
происшествия
волжский
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Крупный пожар на заводе в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что в четверг около 13.00 на территории промышленного предприятия в Волжском загорелись пластиковые поддоны и картон, площадь пожара составила 300 квадратных метров."Ликвидация (пожара - ред.) 14.23", - сообщили в ведомстве.После пожара прокуратура Волгоградской области начала проверку. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием пустых пластиковых кубов (емкостей для хранения веществ) на открытой площадке коммерческой организации, занимающейся производством бытовой химии", - сообщили в прес-службе прокуратуре.По информации ведомства, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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волжский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе
МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара на заводе в Волжском
ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Крупный пожар на заводе в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в четверг около 13.00 на территории промышленного предприятия в Волжском загорелись пластиковые поддоны и картон, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
"Ликвидация (пожара - ред.) 14.23", - сообщили в ведомстве.
После пожара прокуратура Волгоградской области начала проверку. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием пустых пластиковых кубов (емкостей для хранения веществ) на открытой площадке коммерческой организации, занимающейся производством бытовой химии", - сообщили в прес-службе прокуратуре.
По информации ведомства, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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