https://ria.ru/20230622/pozhar-1879807988.html

В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе

В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе - РИА Новости, 22.06.2023

В Волгоградской области потушили крупный пожар на заводе

Крупный пожар на заводе в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:52

2023-06-22T14:52

2023-06-22T14:52

происшествия

волжский

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Крупный пожар на заводе в Волжском Волгоградской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что в четверг около 13.00 на территории промышленного предприятия в Волжском загорелись пластиковые поддоны и картон, площадь пожара составила 300 квадратных метров."Ликвидация (пожара - ред.) 14.23", - сообщили в ведомстве.После пожара прокуратура Волгоградской области начала проверку. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием пустых пластиковых кубов (емкостей для хранения веществ) на открытой площадке коммерческой организации, занимающейся производством бытовой химии", - сообщили в прес-службе прокуратуре.По информации ведомства, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

волжский

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)