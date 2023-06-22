https://ria.ru/20230622/pozhar-1879794371.html
На территории завода в Волжском загорелся пластик и картон
На территории завода в Волжском загорелся пластик и картон - РИА Новости, 22.06.2023
На территории завода в Волжском загорелся пластик и картон
Пластиковые поддоны и картон горят на территории промзоны в Волжском Волгоградской области, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:58
2023-06-22T13:58
2023-06-22T13:58
происшествия
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Пластиковые поддоны и картон горят на территории промзоны в Волжском Волгоградской области, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. По информации ведомства, около 13.00 поступила информация о пожаре в промышленной зоне Волжского. "По предварительной информации, на открытой территории промзоны горят пластиковые поддоны и картон на площади 300 квадратных метров", - сообщили в МЧС. Вскоре в ведомстве заявили о локализации пожара на этой же площади. "В 13.43 локализация", - сказали в главке. По информации мэрии города, пожар произошел на территории "Глобал кэмикал" (дочернее предприятие компании Grass).
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происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
На территории завода в Волжском загорелся пластик и картон
На территории завода в Волжском пластик и картон загорелись на 300 "квадратах"
ВОЛГОГРАД, 22 июн - РИА Новости. Пластиковые поддоны и картон горят на территории промзоны в Волжском Волгоградской области, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По информации ведомства, около 13.00 поступила информация о пожаре в промышленной зоне Волжского.
"По предварительной информации, на открытой территории промзоны горят пластиковые поддоны и картон на площади 300 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Вскоре в ведомстве заявили о локализации пожара на этой же площади. "В 13.43 локализация", - сказали в главке.
По информации мэрии города, пожар произошел на территории "Глобал кэмикал" (дочернее предприятие компании Grass).
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