https://ria.ru/20230622/pozhar-1879755505.html

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.06.2023

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие

Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:21

2023-06-22T11:21

2023-06-22T11:23

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. Массовое ДТП случилось в четверг напротив дома №70 по улице Технической в уральской столице. По предварительной информации ведомства, водитель автобуса "ПАЗ" №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу "ПАЗ" 014-го маршрута, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним и с двумя автомобилями Honda и Hyundai. "В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие – пассажиры одного из автобусов. Движение транспорта на улице Технической затруднено.

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область