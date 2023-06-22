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В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.06.2023
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие
Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:21
2023-06-22T11:21
2023-06-22T11:23
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. Массовое ДТП случилось в четверг напротив дома №70 по улице Технической в уральской столице. По предварительной информации ведомства, водитель автобуса "ПАЗ" №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу "ПАЗ" 014-го маршрута, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним и с двумя автомобилями Honda и Hyundai. "В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие – пассажиры одного из автобусов. Движение транспорта на улице Технической затруднено.
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екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов и двух иномарок в Екатеринбурге