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В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.06.2023
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11:21 22.06.2023 (обновлено: 11:23 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/pozhar-1879755505.html
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.06.2023
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие
Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:21
2023-06-22T11:23
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. Массовое ДТП случилось в четверг напротив дома №70 по улице Технической в уральской столице. По предварительной информации ведомства, водитель автобуса "ПАЗ" №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу "ПАЗ" 014-го маршрута, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним и с двумя автомобилями Honda и Hyundai. "В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие – пассажиры одного из автобусов. Движение транспорта на улице Технической затруднено.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов и двух иномарок в Екатеринбурге

© Фото : Госавтоинспекция66/TelegramДва автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге
Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Госавтоинспекция66/Telegram
Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадали пять пассажиров одного из автобусов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.
Массовое ДТП случилось в четверг напротив дома №70 по улице Технической в уральской столице. По предварительной информации ведомства, водитель автобуса "ПАЗ" №083 при перестроении не уступил дорогу автобусу "ПАЗ" 014-го маршрута, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним и с двумя автомобилями Honda и Hyundai.
«
"В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие – пассажиры одного из автобусов. Движение транспорта на улице Технической затруднено.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская область
 
 
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