https://ria.ru/20230622/pozhar-1879707003.html

Площадь лесного пожара на Алтае выросла более чем на две тысячи гектаров

Площадь лесного пожара на Алтае выросла более чем на две тысячи гектаров - РИА Новости, 22.06.2023

Площадь лесного пожара на Алтае выросла более чем на две тысячи гектаров

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе в Алтайском крае выросла ещё более чем на 2 тысячи гектаров за ночь, сообщает пресс-служба минприроды. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:01

2023-06-22T07:01

2023-06-22T07:01

егорьевский район

виктор томенко

природные пожары в россии

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 22 июн - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Егорьевском районе в Алтайском крае выросла ещё более чем на 2 тысячи гектаров за ночь, сообщает пресс-служба минприроды. О возгорании в лесу Егорьевского района стало известно в понедельник. В среду вечером губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что площадь пожара уже превысила 7 тысяч гектаров. Ситуацию осложняют жара и ветер. Расследуется уголовное дело о поджоге. "Продолжаются работы по тушению пожара в Лебяжинском лесничестве (Егорьевский район). Ориентировочно на утро 22.06.2022 площадь пожара составила 9 000 гектаров", - сообщает пресс-служба минприроды региона. В ведомстве отмечают, что с начала пожароопасного сезона, с 12 апреля, на землях лесного фонда произошло 157 пожаров, огнём пройдена площадь более 19 тысяч гектаров. А в прошлом году на ту же дату площадь ликвидированных возгораний едва превысила 4 тысячи гектаров, то есть оказалось меньше, чем один пожар в Егорьевском районе.

https://ria.ru/20230622/pozhar-1879705422.html

егорьевский район

алтайский край

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егорьевский район, виктор томенко, природные пожары в россии, алтайский край, происшествия