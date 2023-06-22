https://ria.ru/20230622/pozhar-1879705422.html
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс
Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии, пострадавших нет, передает РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:31
2023-06-22T06:31
2023-06-22T06:31
япония
ибараки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:278:3082:2011_1920x0_80_0_0_27449bc30cc441fc3054cad5c62281a7.jpg
ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии, пострадавших нет, передает телеканал NHK. Сигнал пожарной тревоги раздался около 01.00 четверга по местному времени (19.00 среды мск) в то время, как сотрудники комплекса подготавливали оборудование к началу эксперимента. Когда специалисты вошли в зону радиационного контроля, то увидели, что в боке электропитания произошло возгорание. Пожар был вскоре потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы утечки радиации с комплекса нет, повышения уровня радиационного фона также не зафиксировано. Комплекс J-PARC является совместным проектом японского Агентства по атомной энергетике и компанией High Energy Accelerator Research Organization, занимающейся изучением физики высоких энергий. Комплекс расположен в населенном пункте Токаи японской префектуры Ибараки.
https://ria.ru/20230621/pozhar-1879475261.html
япония
ибараки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3c5b60ddb840f44684e8eee38a92615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, ибараки, в мире
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс
NHK: в Японии загорелся блока питания в зоне протонного ускорительного комплекса J-PARC