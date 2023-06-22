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СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс - РИА Новости, 22.06.2023
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06:31 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/pozhar-1879705422.html
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс
Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии, пострадавших нет, передает РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:31
2023-06-22T06:31
япония
ибараки
в мире
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии, пострадавших нет, передает телеканал NHK. Сигнал пожарной тревоги раздался около 01.00 четверга по местному времени (19.00 среды мск) в то время, как сотрудники комплекса подготавливали оборудование к началу эксперимента. Когда специалисты вошли в зону радиационного контроля, то увидели, что в боке электропитания произошло возгорание. Пожар был вскоре потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы утечки радиации с комплекса нет, повышения уровня радиационного фона также не зафиксировано. Комплекс J-PARC является совместным проектом японского Агентства по атомной энергетике и компанией High Energy Accelerator Research Organization, занимающейся изучением физики высоких энергий. Комплекс расположен в населенном пункте Токаи японской префектуры Ибараки.
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Япония, Ибараки, В мире
СМИ: в Японии загорелся протонный ускорительный комплекс

NHK: в Японии загорелся блока питания в зоне протонного ускорительного комплекса J-PARC

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии, пострадавших нет, передает телеканал NHK.
Сигнал пожарной тревоги раздался около 01.00 четверга по местному времени (19.00 среды мск) в то время, как сотрудники комплекса подготавливали оборудование к началу эксперимента. Когда специалисты вошли в зону радиационного контроля, то увидели, что в боке электропитания произошло возгорание.
Пожар был вскоре потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы утечки радиации с комплекса нет, повышения уровня радиационного фона также не зафиксировано.
Комплекс J-PARC является совместным проектом японского Агентства по атомной энергетике и компанией High Energy Accelerator Research Organization, занимающейся изучением физики высоких энергий. Комплекс расположен в населенном пункте Токаи японской префектуры Ибараки.
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