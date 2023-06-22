https://ria.ru/20230622/posylki-1879842016.html

Жительницы Югры тратят часть пенсии на посылки для бойцов СВО

Жительницы Югры тратят часть пенсии на посылки для бойцов СВО - РИА Новости, 22.06.2023

Жительницы Югры тратят часть пенсии на посылки для бойцов СВО

Жительницы Советского (ХМАО) тратят часть своей пенсии на посылки для участников специальной военной операции, для военнослужащих они уже изготовили и отправили РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:15

2023-06-22T17:15

2023-06-22T17:34

надежные люди

общество

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Жительницы Советского (ХМАО) тратят часть своей пенсии на посылки для участников специальной военной операции, для военнослужащих они уже изготовили и отправили 2,5 тысячи окопных свечей и 11 тысяч "солдатских бань". Как рассказала РИА Новости 65-летняя Фаина Дегтярева, из своей квартиры она организовала мастерскую, где сама женщина и еще восемь волонтеров изготавливают окопные свечи, сухой душ, овощные смеси и маскировочные сети. Запакованные посылки с припасами жительницы Югры передают в городские организации и мэрию, те отвозят их бойцам. "Свое объединение мы назвали "Союзом Советским". У меня дома собрались такие же, как я, пенсионеры, и еще трое молодых девушек. Мы делаем то, что нужно нашим ребятам, работаем в две смены, иногда и до одиннадцати вечера", – сообщила агентству пенсионерка. "У нас есть центр по сбору гуманитарного груза, куда привозят посылки жители со всего района. Насколько известно, произошло повышение пенсии, эту часть они тратят на закупку материалов для изготовления сетей, свечей и прочего. Так активные жители Советского проявляют себя, вносят свой вклад", – сказали об активистках в горадминистрации. По словам Дегтяревой, материал для заготовок и деньги также приносят знакомые и соседи. Зимой "союзницы" залили 2,5 тысячи свечей, так как сейчас на них спрос меньше, они перешли на армейский сухой душ – наборов "солдатских бань" сделано 11 тысяч. В частности, для свечей было закуплено 300 килограммов парафина, на который они потратили 40 тысяч рублей. "Мне тогда деньгами помог сын. В марте прошлого года я решила, что вся индексация с пенсии будет идти туда (на СВО – ред.)", – уточнила собеседница. Она начала заниматься гуманитарной помощью еще во вторую Чеченскую войну, "туда ездила с одним из конвоев". "На СВО у меня родственников нет, но тут как в семье: и в горе, и в радости. Посылки отправляем с надеждой, что помогаем всем нашим бойцам, они для нас все родные", – отметила Дегтярева.

https://ria.ru/20230220/volontery-1853160796.html

https://ria.ru/20230621/pomosch-1879545539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, ханты-мансийский автономный округ