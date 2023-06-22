https://ria.ru/20230622/posolstvo-1879876070.html

В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства

В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства - РИА Новости, 22.06.2023

В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства

Украина действительно должна стать свободной от неонацизма и преступного режима, поддерживаемого Швецией, заявили в посольстве России в Стокгольме, комментируя... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:16

2023-06-22T20:16

2023-06-22T20:16

специальная военная операция на украине

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ЦЮРИХ, 22 июн – РИА Новости. Украина действительно должна стать свободной от неонацизма и преступного режима, поддерживаемого Швецией, заявили в посольстве России в Стокгольме, комментируя переименование расположенной рядом с дипмиссией остановки в "Площадь свободной Украины". Ранее местный телеканал SVT сообщил, что власти шведского столичного региона Стокгольм переименовали автобусную остановку около российского посольства в столице Швеции, назвав ее "Площадь свободной Украины". "Не могли не заметить, как ранее стокгольмский скверик около посольства, а вчера – еще и расположенная рядом остановка были переименованы в "Площадь свободной Украины". Нельзя не согласиться с идеологической концепцией нового названия: Украина, действительно, должна стать свободной от неонацизма, гнёта "коллективного Запада" и преступного режима, поддерживаемого и спонсируемого Швецией", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его телеграм-канале. В прошлом году часть парка Мариебергспаркен в Стокгольме, расположенная рядом с посольством России в Швеции, стала также носить название "Площадь свободной Украины".

https://ria.ru/20230503/zagranuchrezhdeniya-1869499282.html

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в мире, швеция, россия, стокгольм (город)