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В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/posolstvo-1879876070.html
В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства
В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства - РИА Новости, 22.06.2023
В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства
Украина действительно должна стать свободной от неонацизма и преступного режима, поддерживаемого Швецией, заявили в посольстве России в Стокгольме, комментируя... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:16
2023-06-22T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
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ЦЮРИХ, 22 июн – РИА Новости. Украина действительно должна стать свободной от неонацизма и преступного режима, поддерживаемого Швецией, заявили в посольстве России в Стокгольме, комментируя переименование расположенной рядом с дипмиссией остановки в "Площадь свободной Украины". Ранее местный телеканал SVT сообщил, что власти шведского столичного региона Стокгольм переименовали автобусную остановку около российского посольства в столице Швеции, назвав ее "Площадь свободной Украины". "Не могли не заметить, как ранее стокгольмский скверик около посольства, а вчера – еще и расположенная рядом остановка были переименованы в "Площадь свободной Украины". Нельзя не согласиться с идеологической концепцией нового названия: Украина, действительно, должна стать свободной от неонацизма, гнёта "коллективного Запада" и преступного режима, поддерживаемого и спонсируемого Швецией", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его телеграм-канале. В прошлом году часть парка Мариебергспаркен в Стокгольме, расположенная рядом с посольством России в Швеции, стала также носить название "Площадь свободной Украины".
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в мире, швеция, россия, стокгольм (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город)
В Швеции переименовали сквер и остановку у российского посольства

Сквер у посольства России в Швеции назвали "Площадью свободной Украины"

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в FacebookПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Посольство России в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 22 июн – РИА Новости. Украина действительно должна стать свободной от неонацизма и преступного режима, поддерживаемого Швецией, заявили в посольстве России в Стокгольме, комментируя переименование расположенной рядом с дипмиссией остановки в "Площадь свободной Украины".
Ранее местный телеканал SVT сообщил, что власти шведского столичного региона Стокгольм переименовали автобусную остановку около российского посольства в столице Швеции, назвав ее "Площадь свободной Украины".
"Не могли не заметить, как ранее стокгольмский скверик около посольства, а вчера – еще и расположенная рядом остановка были переименованы в "Площадь свободной Украины". Нельзя не согласиться с идеологической концепцией нового названия: Украина, действительно, должна стать свободной от неонацизма, гнёта "коллективного Запада" и преступного режима, поддерживаемого и спонсируемого Швецией", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его телеграм-канале.
В прошлом году часть парка Мариебергспаркен в Стокгольме, расположенная рядом с посольством России в Швеции, стала также носить название "Площадь свободной Украины".
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