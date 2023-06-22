https://ria.ru/20230622/posol-1879884230.html

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 22.06.2023

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Пресс-атташе российского посольства в Кишиневе Анатолий Лошаков обсудил в четверг в МИД Молдавии высказывания врио главы Херсонской области Владимира Сальдо,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:59

2023-06-22T17:59

2023-06-22T21:32

россия

молдавия

херсонская область

сергей аксенов (политик)

владимир сальдо

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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Пресс-атташе российского посольства в Кишиневе Анатолий Лошаков обсудил в четверг в МИД Молдавии высказывания врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, российская сторона довела до сведения молдавских властей, что реализация специальной военной операции на Украине определяется решениями Минобороны России, а не заявлениями представителей гражданских административных структур. Посол России в Молдавии Олег Васнецов был ранее вызван в МИД республики в связи с высказываниями Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, в ходе которого он упомянул мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Вместо Васнецова на встрече в МИД Молдавии присутствовал Лошаков, поскольку посол РФ на данный момент находится в отпуске. "Состоялся конструктивный разговор в рамках дипломатической практики по вызвавшим озабоченность партнеров аспектам. Довели до сведения молдавской стороны, что ход и реализация специальной военной операции определяется Министерством обороны Российской Федерации, но не заявлениями представителей гражданских административных структур", - заявил Лошаков журналистам после встречи в МИД. Он также отметил возрастающий интерес представителей молдавской стороны к повестке глав новых субъектов Российской Федерации. Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительной оценке, при ударе использовались английские ракеты Storm Shadow. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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россия, молдавия, херсонская область , сергей аксенов (политик), владимир сальдо, владимир путин, в мире