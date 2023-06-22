https://ria.ru/20230622/pomosch-1879755323.html
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области - РИА Новости, 22.06.2023
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области
Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:21
2023-06-22T11:21
2023-06-22T11:21
надежные люди
челябинская область
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776062299_0:958:2048:2110_1920x0_80_0_0_094da84fa30e77f1d06189c7ff218763.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. Ранее сообщалось, что Челябинская область собрала гуманитарную помощь на 5 миллионов рублей. "Прибыла в пункт назначения: машина с гумпомощью, которую мы отправили на передовую, доехала до южноуральских бойцов. Две с половиной тысячи километров и 5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Первую остановку автомобиль, доверху наполненный коробками с самым необходимым для бойцов, сделал в месте дислокации шестого танкового полка, где машину разгрузили и распределили груз по нескольким подразделениям, уточняется в сообщении. "Эту партию помощи мы вместе с вами собирали в течение месяца. В нее вошли: квадрокоптеры, рации, запчасти для автомобилей, бензогенераторы, инструменты, стройматериалы, оборудование для связи, медицина, продукты. А также квадроцикл и автомобиль УАЗ", - поясняется в сообщении. Гуманитарку уже получили южноуральские парни из третьего танкового батальона и разведывательной роты, добавляет ОНФ. Далее автомобиль с ценными посылками отправится к другим адресатам, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878300126.html
https://ria.ru/20230615/vosstanovlenie-1878417981.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776062299_0:748:2048:2284_1920x0_80_0_0_7a14e2c474662d496643783e6d1528f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Челябинская область, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области
В зону спецоперации доставили гуманитарный груз из Челябинской области весом в пять тонн
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
Ранее сообщалось, что Челябинская область собрала гуманитарную помощь на 5 миллионов рублей.
Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область
"Прибыла в пункт назначения: машина с гумпомощью, которую мы отправили на передовую, доехала до южноуральских бойцов. Две с половиной тысячи километров и 5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Первую остановку автомобиль, доверху наполненный коробками с самым необходимым для бойцов, сделал в месте дислокации шестого танкового полка, где машину разгрузили и распределили груз по нескольким подразделениям, уточняется в сообщении.
"Эту партию помощи мы вместе с вами собирали в течение месяца. В нее вошли: квадрокоптеры, рации, запчасти для автомобилей, бензогенераторы, инструменты, стройматериалы, оборудование для связи, медицина, продукты. А также квадроцикл и автомобиль УАЗ
", - поясняется в сообщении.
Гуманитарку уже получили южноуральские парни из третьего танкового батальона и разведывательной роты, добавляет ОНФ. Далее автомобиль с ценными посылками отправится к другим адресатам, уточняется в сообщении.
Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска