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В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области - РИА Новости, 22.06.2023
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Надежные люди
 
11:21 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/pomosch-1879755323.html
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области - РИА Новости, 22.06.2023
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области
Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:21
2023-06-22T11:21
надежные люди
челябинская область
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. Ранее сообщалось, что Челябинская область собрала гуманитарную помощь на 5 миллионов рублей. "Прибыла в пункт назначения: машина с гумпомощью, которую мы отправили на передовую, доехала до южноуральских бойцов. Две с половиной тысячи километров и 5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Первую остановку автомобиль, доверху наполненный коробками с самым необходимым для бойцов, сделал в месте дислокации шестого танкового полка, где машину разгрузили и распределили груз по нескольким подразделениям, уточняется в сообщении. "Эту партию помощи мы вместе с вами собирали в течение месяца. В нее вошли: квадрокоптеры, рации, запчасти для автомобилей, бензогенераторы, инструменты, стройматериалы, оборудование для связи, медицина, продукты. А также квадроцикл и автомобиль УАЗ", - поясняется в сообщении. Гуманитарку уже получили южноуральские парни из третьего танкового батальона и разведывательной роты, добавляет ОНФ. Далее автомобиль с ценными посылками отправится к другим адресатам, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878300126.html
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челябинская область, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Челябинская область, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области

В зону спецоперации доставили гуманитарный груз из Челябинской области весом в пять тонн

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
Ранее сообщалось, что Челябинская область собрала гуманитарную помощь на 5 миллионов рублей.
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Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область
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"Прибыла в пункт назначения: машина с гумпомощью, которую мы отправили на передовую, доехала до южноуральских бойцов. Две с половиной тысячи километров и 5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Первую остановку автомобиль, доверху наполненный коробками с самым необходимым для бойцов, сделал в месте дислокации шестого танкового полка, где машину разгрузили и распределили груз по нескольким подразделениям, уточняется в сообщении.
"Эту партию помощи мы вместе с вами собирали в течение месяца. В нее вошли: квадрокоптеры, рации, запчасти для автомобилей, бензогенераторы, инструменты, стройматериалы, оборудование для связи, медицина, продукты. А также квадроцикл и автомобиль УАЗ", - поясняется в сообщении.
Гуманитарку уже получили южноуральские парни из третьего танкового батальона и разведывательной роты, добавляет ОНФ. Далее автомобиль с ценными посылками отправится к другим адресатам, уточняется в сообщении.
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Надежные людиЧелябинская областьОбщероссийский народный фронтУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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