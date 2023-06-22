https://ria.ru/20230622/pomosch-1879755323.html

В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области

В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области - РИА Новости, 22.06.2023

В зону спецоперации доставили гуманитарную помощь из Челябинской области

Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:21

2023-06-22T11:21

2023-06-22T11:21

надежные люди

челябинская область

общероссийский народный фронт

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Гуманитарная помощь весом 5 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, собранная в Челябинской области, доставлена в зону СВО, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. Ранее сообщалось, что Челябинская область собрала гуманитарную помощь на 5 миллионов рублей. "Прибыла в пункт назначения: машина с гумпомощью, которую мы отправили на передовую, доехала до южноуральских бойцов. Две с половиной тысячи километров и 5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Первую остановку автомобиль, доверху наполненный коробками с самым необходимым для бойцов, сделал в месте дислокации шестого танкового полка, где машину разгрузили и распределили груз по нескольким подразделениям, уточняется в сообщении. "Эту партию помощи мы вместе с вами собирали в течение месяца. В нее вошли: квадрокоптеры, рации, запчасти для автомобилей, бензогенераторы, инструменты, стройматериалы, оборудование для связи, медицина, продукты. А также квадроцикл и автомобиль УАЗ", - поясняется в сообщении. Гуманитарку уже получили южноуральские парни из третьего танкового батальона и разведывательной роты, добавляет ОНФ. Далее автомобиль с ценными посылками отправится к другим адресатам, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230615/pomosch-1878300126.html

https://ria.ru/20230615/vosstanovlenie-1878417981.html

челябинская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинская область, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)