https://ria.ru/20230622/poliklinika-1879736605.html

Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани

Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани - РИА Новости, 22.06.2023

Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:56

2023-06-22T09:56

2023-06-22T09:56

республика татарстан

общество

здоровье - общество

казань

рустам минниханов

михаил мурашко

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КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает корреспондент РИА Новости. Новое здание поликлиники построено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" национального проекта "Здравоохранение". Стоимость составила 680 миллионов рублей. "Этот проект реализован совместно федеральным бюджетом и региональным бюджетом. Такая синергия, усиление позволяют нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры", - сказал Мурашко на церемонии открытия. Он подчеркнул, что именно поликлиники сегодня оказывают всю необходимую помощь детям - от диагностики и профилактики заболеваний до реабилитационных мероприятий. В том числе благодаря этому в стране сегодня отмечается исторический минимум младенческой смертности. Новая детская поликлиника построена внутри жилого массива, оснащена удобными подъездными путями и парковкой. Для пациентов созданы благоустроенные зоны ожидания с игровыми, просторными холлами, комнатой матери и ребенка, буфетом. Площадь здания – около 6,4 тысячи квадратных метров. Поликлиника предполагает 180 посещений в смену, к ней прикреплено 11,6 тысячи человек. Здание пятиэтажное, оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, рентген, физиотерапии. Планируется открыть круглосуточный травматологический кабинет. В соответствии с республиканской программой "Бэлэкэч" организован пункт выдачи бесплатного молочного питания детям до трех лет.

https://ria.ru/20230515/poliklinika-1871828192.html

https://ria.ru/20230427/poliklinika-1868208563.html

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общество, здоровье - общество, казань, рустам минниханов, михаил мурашко