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Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани - РИА Новости, 22.06.2023
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Республика Татарстан
 
09:56 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/poliklinika-1879736605.html
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани - РИА Новости, 22.06.2023
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:56
2023-06-22T09:56
республика татарстан
общество
здоровье - общество
казань
рустам минниханов
михаил мурашко
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КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает корреспондент РИА Новости. Новое здание поликлиники построено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" национального проекта "Здравоохранение". Стоимость составила 680 миллионов рублей. "Этот проект реализован совместно федеральным бюджетом и региональным бюджетом. Такая синергия, усиление позволяют нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры", - сказал Мурашко на церемонии открытия. Он подчеркнул, что именно поликлиники сегодня оказывают всю необходимую помощь детям - от диагностики и профилактики заболеваний до реабилитационных мероприятий. В том числе благодаря этому в стране сегодня отмечается исторический минимум младенческой смертности. Новая детская поликлиника построена внутри жилого массива, оснащена удобными подъездными путями и парковкой. Для пациентов созданы благоустроенные зоны ожидания с игровыми, просторными холлами, комнатой матери и ребенка, буфетом. Площадь здания – около 6,4 тысячи квадратных метров. Поликлиника предполагает 180 посещений в смену, к ней прикреплено 11,6 тысячи человек. Здание пятиэтажное, оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, рентген, физиотерапии. Планируется открыть круглосуточный травматологический кабинет. В соответствии с республиканской программой "Бэлэкэч" организован пункт выдачи бесплатного молочного питания детям до трех лет.
https://ria.ru/20230515/poliklinika-1871828192.html
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общество, здоровье - общество, казань, рустам минниханов, михаил мурашко
Республика Татарстан, Общество, Здоровье - Общество, Казань, Рустам Минниханов, Михаил Мурашко
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани

Мурашко и глава Татарстана Минниханов открыли новый филиал детской поликлиники в Казани

© Фото : Tatarstan Republic / TelegramОткрытие филиала городской детской поликлиники №6 Казани
Открытие филиала городской детской поликлиники №6 Казани - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Tatarstan Republic / Telegram
Открытие филиала городской детской поликлиники №6 Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Новое здание поликлиники построено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" национального проекта "Здравоохранение". Стоимость составила 680 миллионов рублей.
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах
15 мая, 13:21
"Этот проект реализован совместно федеральным бюджетом и региональным бюджетом. Такая синергия, усиление позволяют нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры", - сказал Мурашко на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что именно поликлиники сегодня оказывают всю необходимую помощь детям - от диагностики и профилактики заболеваний до реабилитационных мероприятий. В том числе благодаря этому в стране сегодня отмечается исторический минимум младенческой смертности.
Новая детская поликлиника построена внутри жилого массива, оснащена удобными подъездными путями и парковкой. Для пациентов созданы благоустроенные зоны ожидания с игровыми, просторными холлами, комнатой матери и ребенка, буфетом.
Площадь здания – около 6,4 тысячи квадратных метров. Поликлиника предполагает 180 посещений в смену, к ней прикреплено 11,6 тысячи человек.
Здание пятиэтажное, оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, рентген, физиотерапии. Планируется открыть круглосуточный травматологический кабинет. В соответствии с республиканской программой "Бэлэкэч" организован пункт выдачи бесплатного молочного питания детям до трех лет.
Открытие нового здания детской поликлиники в удмуртской Можге - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В удмуртской Можге открыли новую детскую поликлинику
27 апреля, 17:27
 
Республика ТатарстанОбществоЗдоровье - ОбществоКазаньРустам МиннихановМихаил Мурашко
 
 
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