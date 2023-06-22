https://ria.ru/20230622/poliklinika-1879736605.html
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани - РИА Новости, 22.06.2023
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:56
2023-06-22T09:56
2023-06-22T09:56
республика татарстан
общество
здоровье - общество
казань
рустам минниханов
михаил мурашко
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КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает корреспондент РИА Новости. Новое здание поликлиники построено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" национального проекта "Здравоохранение". Стоимость составила 680 миллионов рублей. "Этот проект реализован совместно федеральным бюджетом и региональным бюджетом. Такая синергия, усиление позволяют нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры", - сказал Мурашко на церемонии открытия. Он подчеркнул, что именно поликлиники сегодня оказывают всю необходимую помощь детям - от диагностики и профилактики заболеваний до реабилитационных мероприятий. В том числе благодаря этому в стране сегодня отмечается исторический минимум младенческой смертности. Новая детская поликлиника построена внутри жилого массива, оснащена удобными подъездными путями и парковкой. Для пациентов созданы благоустроенные зоны ожидания с игровыми, просторными холлами, комнатой матери и ребенка, буфетом. Площадь здания – около 6,4 тысячи квадратных метров. Поликлиника предполагает 180 посещений в смену, к ней прикреплено 11,6 тысячи человек. Здание пятиэтажное, оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, рентген, физиотерапии. Планируется открыть круглосуточный травматологический кабинет. В соответствии с республиканской программой "Бэлэкэч" организован пункт выдачи бесплатного молочного питания детям до трех лет.
https://ria.ru/20230515/poliklinika-1871828192.html
https://ria.ru/20230427/poliklinika-1868208563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, казань, рустам минниханов, михаил мурашко
Республика Татарстан, Общество, Здоровье - Общество, Казань, Рустам Минниханов, Михаил Мурашко
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани
Мурашко и глава Татарстана Минниханов открыли новый филиал детской поликлиники в Казани
КАЗАНЬ, 22 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Татарстана Рустам Минниханов открыли новый филиал городской детской поликлиники N6 Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Новое здание поликлиники построено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" национального проекта "Здравоохранение". Стоимость составила 680 миллионов рублей.
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"Этот проект реализован совместно федеральным бюджетом и региональным бюджетом. Такая синергия, усиление позволяют нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры", - сказал Мурашко на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что именно поликлиники сегодня оказывают всю необходимую помощь детям - от диагностики и профилактики заболеваний до реабилитационных мероприятий. В том числе благодаря этому в стране сегодня отмечается исторический минимум младенческой смертности.
Новая детская поликлиника построена внутри жилого массива, оснащена удобными подъездными путями и парковкой. Для пациентов созданы благоустроенные зоны ожидания с игровыми, просторными холлами, комнатой матери и ребенка, буфетом.
Площадь здания – около 6,4 тысячи квадратных метров. Поликлиника предполагает 180 посещений в смену, к ней прикреплено 11,6 тысячи человек.
Здание пятиэтажное, оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, рентген, физиотерапии. Планируется открыть круглосуточный травматологический кабинет. В соответствии с республиканской программой "Бэлэкэч" организован пункт выдачи бесплатного молочного питания детям до трех лет.
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