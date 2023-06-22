https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html

Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия

Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия - РИА Новости, 22.06.2023

Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия

Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:48

2023-06-22T10:48

2023-06-22T12:39

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал Центр общественных связей ФСБ.Как говорится в пресс-релизе, силовики пресекли деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения терактов на территории Запорожья. Злоумышленники, в частности, провели несколько попыток покушения на жизнь руководителей госструктур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, а один скончался. "Я помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов, данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал ее Службе безопасности Украины. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии. Я помогала осуществлять наблюдение за одним из руководителей предприятия Запорожской области. Эта информация в дальнейшем использовалась Службой безопасности Украины для выбора места и способа подрыва", — рассказала одна из задержанных на допросе. Другая женщина вела наблюдение за руководителем одного из региональных предприятий."Полученную информацию в дальнейшем передавала своей близкой связи, а после моя близкая связь передавала работникам СБУ для того, чтобы выбрать место и способ подрыва", — сказала другая участница диверсионной группы. На видео показаны завернутые в целлофан самодельные взрывные устройства, а также поражающие элементы к ним.

https://ria.ru/20230605/diversanty-1876239547.html

https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области 2023-06-22T10:48 true PT4M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, украина, россия, служба безопасности украины, фсб, безопасность