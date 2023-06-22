Рейтинг@Mail.ru
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 22.06.2023 (обновлено: 12:39 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия - РИА Новости, 22.06.2023
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия
Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:48
2023-06-22T12:39
запорожская область
украина
россия
служба безопасности украины
фсб
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879742992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7b1514122bbc41b6118c8dc49614d31.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал Центр общественных связей ФСБ.Как говорится в пресс-релизе, силовики пресекли деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения терактов на территории Запорожья. Злоумышленники, в частности, провели несколько попыток покушения на жизнь руководителей госструктур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, а один скончался. "Я помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов, данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал ее Службе безопасности Украины. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии. Я помогала осуществлять наблюдение за одним из руководителей предприятия Запорожской области. Эта информация в дальнейшем использовалась Службой безопасности Украины для выбора места и способа подрыва", — рассказала одна из задержанных на допросе. Другая женщина вела наблюдение за руководителем одного из региональных предприятий."Полученную информацию в дальнейшем передавала своей близкой связи, а после моя близкая связь передавала работникам СБУ для того, чтобы выбрать место и способ подрыва", — сказала другая участница диверсионной группы. На видео показаны завернутые в целлофан самодельные взрывные устройства, а также поражающие элементы к ним.
https://ria.ru/20230605/diversanty-1876239547.html
https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области
Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области
2023-06-22T10:48
true
PT4M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879742992_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb02a7e9c42d5f00858495da14366577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, украина, россия, служба безопасности украины, фсб, безопасность
Запорожская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, ФСБ, Безопасность
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия

Украинские диверсанты готовили покушение на главу предприятия в Запорожской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал Центр общественных связей ФСБ.
Как говорится в пресс-релизе, силовики пресекли деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения терактов на территории Запорожья. Злоумышленники, в частности, провели несколько попыток покушения на жизнь руководителей госструктур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, а один скончался.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
5 июня, 14:52
"Я помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов, данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал ее Службе безопасности Украины. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии. Я помогала осуществлять наблюдение за одним из руководителей предприятия Запорожской области. Эта информация в дальнейшем использовалась Службой безопасности Украины для выбора места и способа подрыва", — рассказала одна из задержанных на допросе.
Другая женщина вела наблюдение за руководителем одного из региональных предприятий.
"Полученную информацию в дальнейшем передавала своей близкой связи, а после моя близкая связь передавала работникам СБУ для того, чтобы выбрать место и способ подрыва", — сказала другая участница диверсионной группы.
На видео показаны завернутые в целлофан самодельные взрывные устройства, а также поражающие элементы к ним.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
20 июня, 18:43
 
Запорожская областьУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныФСББезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала