https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия - РИА Новости, 22.06.2023
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия
Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:48
2023-06-22T10:48
2023-06-22T12:39
запорожская область
украина
россия
служба безопасности украины
фсб
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879742992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7b1514122bbc41b6118c8dc49614d31.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона, следует из его допроса, видео которого опубликовал Центр общественных связей ФСБ.Как говорится в пресс-релизе, силовики пресекли деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения терактов на территории Запорожья. Злоумышленники, в частности, провели несколько попыток покушения на жизнь руководителей госструктур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, а один скончался. "Я помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов, данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал ее Службе безопасности Украины. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии. Я помогала осуществлять наблюдение за одним из руководителей предприятия Запорожской области. Эта информация в дальнейшем использовалась Службой безопасности Украины для выбора места и способа подрыва", — рассказала одна из задержанных на допросе. Другая женщина вела наблюдение за руководителем одного из региональных предприятий."Полученную информацию в дальнейшем передавала своей близкой связи, а после моя близкая связь передавала работникам СБУ для того, чтобы выбрать место и способ подрыва", — сказала другая участница диверсионной группы. На видео показаны завернутые в целлофан самодельные взрывные устройства, а также поражающие элементы к ним.
https://ria.ru/20230605/diversanty-1876239547.html
https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879742992_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb02a7e9c42d5f00858495da14366577.jpg
Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области
Задержание диверсантов СБУ в Запорожской области
2023-06-22T10:48
true
PT4M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, россия, служба безопасности украины, фсб, безопасность
Запорожская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, ФСБ, Безопасность
Запорожские диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия
Украинские диверсанты готовили покушение на главу предприятия в Запорожской области