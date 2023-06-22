https://ria.ru/20230622/pogoda-1879714213.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:22

2023-06-22T08:22

2023-06-22T08:22

общество

москва

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Лишь в крайних северных и восточных районах вечером возможны небольшие дожди. Днем в Москве плюс 25-27 градусов, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"