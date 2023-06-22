https://ria.ru/20230622/pogoda-1879714213.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:22
2023-06-22T08:22
2023-06-22T08:22
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_0:11:2908:1648_1920x0_80_0_0_f3c47d9468d34096d90bed0fa7380eb7.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Лишь в крайних северных и восточных районах вечером возможны небольшие дожди. Днем в Москве плюс 25-27 градусов, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b5f0ca12cf3fe0b220ff7144c5981c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: небольшие осадки и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг