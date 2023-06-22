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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.06.2023
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08:22 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/pogoda-1879714213.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:22
2023-06-22T08:22
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Лишь в крайних северных и восточных районах вечером возможны небольшие дожди. Днем в Москве плюс 25-27 градусов, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: небольшие осадки и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Лишь в крайних северных и восточных районах вечером возможны небольшие дожди. Днем в Москве плюс 25-27 градусов, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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