https://ria.ru/20230622/podmoskove-1879789034.html

В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину

В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину - РИА Новости, 22.06.2023

В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину

В Подмосковье сотрудник одного из подразделений столичной Госавтоинспекции сбил велосипедиста и ударил его ножом, после чего попытался скрыться, сообщили... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:37

2023-06-22T13:37

2023-06-22T15:48

происшествия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Подмосковье сотрудник одного из подразделений столичной Госавтоинспекции сбил велосипедиста и ударил его ножом, после чего попытался скрыться, сообщили областная прокуратура в Telegram-канале и пресс-служба московского главка МВД. По предварительным данным, инцидент произошел в прошлый четверг в районе деревни Косяково в Московской области."Мужчина <...> совершил столкновение с велосипедистом. Разозлившись, что в результате повреждено лобовое стекло, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота. Потерпевший с места происшествия убежал и обратился за помощью в медучреждение", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемого уже задержали, сейчас он находится в СИЗО.Как уточнили в московской полиции, речь идет о вольнонаемном работнике одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В скором времени "он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке".СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.

https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html

https://ria.ru/20230608/dtp-1877084915.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)