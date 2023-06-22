https://ria.ru/20230622/podmoskove-1879789034.html
В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину
В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину - РИА Новости, 22.06.2023
В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину
В Подмосковье сотрудник одного из подразделений столичной Госавтоинспекции сбил велосипедиста и ударил его ножом, после чего попытался скрыться, сообщили... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:37
2023-06-22T13:37
2023-06-22T15:48
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Подмосковье сотрудник одного из подразделений столичной Госавтоинспекции сбил велосипедиста и ударил его ножом, после чего попытался скрыться, сообщили областная прокуратура в Telegram-канале и пресс-служба московского главка МВД. По предварительным данным, инцидент произошел в прошлый четверг в районе деревни Косяково в Московской области."Мужчина <...> совершил столкновение с велосипедистом. Разозлившись, что в результате повреждено лобовое стекло, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота. Потерпевший с места происшествия убежал и обратился за помощью в медучреждение", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемого уже задержали, сейчас он находится в СИЗО.Как уточнили в московской полиции, речь идет о вольнонаемном работнике одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В скором времени "он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке".СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.
https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html
https://ria.ru/20230608/dtp-1877084915.html
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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье сотрудника ГАИ заподозрили в попытке убить сбитого им мужчину
МВД: в Подмосковье сотрудник ГАИ сбил и ударил ножом велосипедиста, повредившего авто