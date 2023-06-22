https://ria.ru/20230622/penza-1879836645.html

Пензенская область восстановит соцобъекты в Запорожской области

Пензенская область восстановит соцобъекты в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2023

Пензенская область восстановит соцобъекты в Запорожской области

Пензенская область поможет восстановить спортивную и общеобразовательную школы и дом культуры, а также завершает ремонт в двух лечебных учреждениях подшефных... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:51

2023-06-22T16:51

2023-06-22T16:51

пензенская область

пензенская область

запорожская область

токмак

олег мельниченко

евгений балицкий

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ПЕНЗА, 22 июн - РИА Новости. Пензенская область поможет восстановить спортивную и общеобразовательную школы и дом культуры, а также завершает ремонт в двух лечебных учреждениях подшефных Пологовского и Токмакского районов Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что в четверг работает в Запорожской области, где вместе с врио губернатора Евгением Балицким обсудили планы по восстановлению объектов в двух подшефных районах. "В городе Токмак поможем с ремонтом спортивной школы, также стоит задача к 1 сентября восстановить общеобразовательную школу. Мы ремонтировали её в прошлом году, но потом здание пострадало от обстрелов. Приведём его в порядок, чтобы ребята могли вернуться за свои парты в новом учебном году... В Пологах окажем содействие в восстановлении самого большого здания – дома культуры. Это творческое "сердце" города, и оно должно быть в порядке", - написал Мельниченко. По его словам, специалисты в ближайшее время приступят к работе. "Изучим повреждения всех перечисленных объектов и начнем работы как можно скорее, чтобы всё успеть до холодов. Несмотря на сложные обстоятельства, люди должны жить в комфортных условиях, наша задача - помочь им", - подчеркнул глава региона. Мельниченко рассказал, что пензенские мастера сошьют новые костюмы для народных коллективов Токмакского района. "В прошлом году мы обновили их для артистов нашего региона, теперь поможем Запорожью", - пояснил он. Он также добавил, что пензенские специалисты в Токмаке проводят большую работу по ремонту двух изношенных участков главного водопровода общей протяжённостью более километра, завершить ее планируется до 1 августа. "В Пологах близятся к завершению работы по замене стеклопакетов в поликлинике, всё будет готово к концу месяца. Кстати, в Токмаке эта работа уже проведена, заменены окна четырех корпусов центральной районной больницы. Создание условий для оказания медицинской помощи - одна из наших приоритетных задач. Говорю "спасибо" каждому пензенскому специалисту за то, что, несмотря на риск, они продолжают свою работу, оказывают помощь местным жителям. Без преувеличения скажу, что это подвиг... Вижу, что команда Пензенской области работает слаженно, быстро и качественно", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230306/posylki-1856235111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пензенская область, запорожская область, токмак, олег мельниченко, евгений балицкий