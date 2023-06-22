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Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний - РИА Новости, 22.06.2023
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11:59 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/pavilony-1879764009.html
Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний
Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний - РИА Новости, 22.06.2023
Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:59
2023-06-22T11:59
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
вьетнам
ханой
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 7 компаний: 4 во Вьетнам (Ханой), по 3 в ОАЭ (Дубай), по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и Турцию (Стамбул) и по 1 в Китай (Шанхай) и Египет (Каир). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении."Теперь на полках павильонов Good Food Russia наши потенциальные партнеры за рубежом смогут найти различную бакалейную продукцию, напитки, чипсы, подсолнечное масло и многое другое. Российские компании-участники программы получат возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильонов, а также смогут рассчитывать на маркетинговую поддержку, проведение промоакций и помощь в поиске потенциальных покупателей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, вьетнам, ханой
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Вьетнам, Ханой

Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр.
"Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 7 компаний: 4 во Вьетнам (Ханой), по 3 в ОАЭ (Дубай), по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и Турцию (Стамбул) и по 1 в Китай (Шанхай) и Египет (Каир). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.
"Теперь на полках павильонов Good Food Russia наши потенциальные партнеры за рубежом смогут найти различную бакалейную продукцию, напитки, чипсы, подсолнечное масло и многое другое. Российские компании-участники программы получат возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильонов, а также смогут рассчитывать на маркетинговую поддержку, проведение промоакций и помощь в поиске потенциальных покупателей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом
7 июня, 19:17
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияВьетнамХаной
 
 
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