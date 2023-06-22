https://ria.ru/20230622/pavilony-1879764009.html
Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний
Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний - РИА Новости, 22.06.2023
Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:59
2023-06-22T11:59
2023-06-22T11:59
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
вьетнам
ханой
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 7 компаний: 4 во Вьетнам (Ханой), по 3 в ОАЭ (Дубай), по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и Турцию (Стамбул) и по 1 в Китай (Шанхай) и Египет (Каир). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении."Теперь на полках павильонов Good Food Russia наши потенциальные партнеры за рубежом смогут найти различную бакалейную продукцию, напитки, чипсы, подсолнечное масло и многое другое. Российские компании-участники программы получат возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильонов, а также смогут рассчитывать на маркетинговую поддержку, проведение промоакций и помощь в поиске потенциальных покупателей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, вьетнам, ханой
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Вьетнам, Ханой
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр.
"Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 7 компаний: 4 во Вьетнам (Ханой
), по 3 в ОАЭ (Дубай
), по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд
) и Турцию (Стамбул
) и по 1 в Китай (Шанхай
) и Египет (Каир
). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.
"Теперь на полках павильонов Good Food Russia наши потенциальные партнеры за рубежом смогут найти различную бакалейную продукцию, напитки, чипсы, подсолнечное масло и многое другое. Российские компании-участники программы получат возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильонов, а также смогут рассчитывать на маркетинговую поддержку, проведение промоакций и помощь в поиске потенциальных покупателей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.
Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом