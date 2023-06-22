https://ria.ru/20230622/pavilony-1879764009.html

Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний

Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний - РИА Новости, 22.06.2023

Павильоны Good Food Russia за рубежом пополнятся продукцией еще 7 компаний

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:59

2023-06-22T11:59

2023-06-22T11:59

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

вьетнам

ханой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_0:53:2941:1707_1920x0_80_0_0_7e95bfdd8f502e78ff774a8a9aafcdad.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 21 июня на двенадцатом заседании одобрила продукцию еще 7 компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."Всего комиссия рассмотрела 13 заявлений от 7 компаний: 4 во Вьетнам (Ханой), по 3 в ОАЭ (Дубай), по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и Турцию (Стамбул) и по 1 в Китай (Шанхай) и Египет (Каир). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении."Теперь на полках павильонов Good Food Russia наши потенциальные партнеры за рубежом смогут найти различную бакалейную продукцию, напитки, чипсы, подсолнечное масло и многое другое. Российские компании-участники программы получат возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильонов, а также смогут рассчитывать на маркетинговую поддержку, проведение промоакций и помощь в поиске потенциальных покупателей", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html

россия

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, вьетнам, ханой