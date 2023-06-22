https://ria.ru/20230622/partnerstvo-1879853244.html
Посол России прокомментировал партнерство Москвы и Каракаса в энергетике
Посол России прокомментировал партнерство Москвы и Каракаса в энергетике - РИА Новости, 22.06.2023
Посол России прокомментировал партнерство Москвы и Каракаса в энергетике
Стратегическое партнерство Венесуэлы и России в энергетической сфере надежно защищено от недружественных действий Запада, совместные проекты продолжают... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:54
2023-06-22T17:54
2023-06-22T17:59
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство Венесуэлы и России в энергетической сфере надежно защищено от недружественных действий Запада, совместные проекты продолжают работать, заявил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия-24". "Сотрудничество в энергетике (между РФ и Венесуэлой –ред.) продолжается. Несмотря на так называемые санкции, все пять совместных российско-венесуэльских предприятий в области нефтедобычи продолжают успешно работать. Нефть добывается. Наше российско-венесуэльское стратегическое партнерство надежно защищено от недружественных действий правительств западных стран", – сказал Мелик-Багдасаров. Он добавил, что российские и венесуэльские компании продолжат работу по наращиванию добычи и взаимодействию между собой на всех направлениях. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают новые СП.
https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html
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россия, венесуэла, в мире
Россия, Венесуэла, В мире
Посол России прокомментировал партнерство Москвы и Каракаса в энергетике
Мелик-Багдасаров: партнерство России и Венесуэлы в энергетике защищено от действий Запада