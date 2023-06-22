https://ria.ru/20230622/pamyat-1879797607.html

Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания

Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания - РИА Новости, 22.06.2023

Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Казани, объявил минуту молчания в память о подвиге героев Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:14

2023-06-22T14:14

2023-06-22T14:14

общество

россия

казань

михаил мишустин

день памяти и скорби

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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Казани, объявил минуту молчания в память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Двадцать второе июня в России – День памяти и скорби. "Предлагаю почтить память героев. Объявляю минуту молчания", - сказал Мишустин перед началом совещания, посвящённом гражданскому авиастроению. Он добавил, что в России бережно хранят историю и всегда с уважением будут относиться к подвигу тех, кто защитил страну от врагов. "Благодаря их мужеству, героизму, стойкости духа, безмерной отваге удалось одержать победу над нацизмом", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20230622/pamyat-1879782668.html

россия

казань

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Кирилл Волков

общество, россия, казань, михаил мишустин, день памяти и скорби