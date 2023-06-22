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Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания - РИА Новости, 22.06.2023
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14:14 22.06.2023
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Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания
Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Казани, объявил минуту молчания в память о подвиге героев Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:14
2023-06-22T14:14
общество
россия
казань
михаил мишустин
день памяти и скорби
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Казани, объявил минуту молчания в память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Двадцать второе июня в России – День памяти и скорби. "Предлагаю почтить память героев. Объявляю минуту молчания", - сказал Мишустин перед началом совещания, посвящённом гражданскому авиастроению. Он добавил, что в России бережно хранят историю и всегда с уважением будут относиться к подвигу тех, кто защитил страну от врагов. "Благодаря их мужеству, героизму, стойкости духа, безмерной отваге удалось одержать победу над нацизмом", - подчеркнул премьер.
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общество, россия, казань, михаил мишустин, день памяти и скорби
Общество, Россия, Казань, Михаил Мишустин, День памяти и скорби
Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания

Мишустин в Казани объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Казани, объявил минуту молчания в память о подвиге героев Великой Отечественной войны.
Двадцать второе июня в России – День памяти и скорби.
"Предлагаю почтить память героев. Объявляю минуту молчания", - сказал Мишустин перед началом совещания, посвящённом гражданскому авиастроению.
Он добавил, что в России бережно хранят историю и всегда с уважением будут относиться к подвигу тех, кто защитил страну от врагов. "Благодаря их мужеству, героизму, стойкости духа, безмерной отваге удалось одержать победу над нацизмом", - подчеркнул премьер.
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