https://ria.ru/20230622/osvobozhdenie-1879738401.html

Бывший главный борец с коррупцией МВД вышел на свободу, сообщил источник

Бывший главный борец с коррупцией МВД вышел на свободу, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2023

Бывший главный борец с коррупцией МВД вышел на свободу, сообщил источник

Экс-начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из исправительной колонии №3 в городе Скопин Рязанской... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:08

2023-06-22T10:08

2023-06-22T11:20

россия

денис сугробов

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СКОПИН, 22 июн – РИА Новости. Экс-начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из исправительной колонии №3 в городе Скопин Рязанской области, где отбывал срок по громкому делу о провокациях взяток, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Скопинский районный суд Рязанской области 6 июня частично удовлетворил ходатайство об УДО в отношении Сугробова, освободив его от основного наказания и сохранив дополнительное. "Освободили", - рассказал собеседник агентства. Другой источник ранее сообщал РИА Новости, что выйти из колонии Сугробов должен в четверг - то есть сегодня. Как передает корреспондент РИА Новости, возле ИК-3 в Скопине усиленно дежурили журналисты. Сугробова им застать не удалось, но около восьми утра с территории колонии выехали два тонированных автомобиля, люди в которых старались скрыть лица. Ехал ли внутри бывший генерал или нет, доподлинно неизвестно, однако после того, как автомобили уехали, территорию около колонии открыли, убрав охрану. Уголовное дело в отношении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником управления собственной безопасности ФСБ РФ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя. Главным фигурантом дела стал Сугробов. Он был арестован в мае 2014 года. Согласно материалам дела, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол деньги и задокументировать это как его же незаконные действия. Таким образом, соучастники фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества, решил впоследствии суд. Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества. В 2017 году Сугробов получил 22 года колонии, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет.

https://ria.ru/20230523/travnikov-1873548444.html

https://ria.ru/20230614/prigovor-1877946291.html

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россия, денис сугробов, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)