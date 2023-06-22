Запад готов производить оружие на Украине, но после окончания конфликта
Reuters: западные компании готовы производить оружие на Украине, но после конфликта
© AP Photo / Alik KepliczКрылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
© AP Photo / Alik Keplicz
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военно-промышленные предприятия стран Запада довольно настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных предпринимателей.
"Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством", - передает агентство слова сотрудника американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Грега Улмера.
По данным агентства, ни один из опрошенных представителей предприятий не выразил интереса в прямых инвестициях во время конфликта.
Некоторые из глав западных компаний также подчеркнули, что существующие законодательные акты могут ограничить возможности сотрудничества с украинской промышленностью даже после завершения конфликта.
"Когда речь идет о совместном производстве (вооружений – ред.), власти США рассматривают подобные вопросы крайне основательно... и всегда с оговоркой на то, что мы не передаем абсолютно все технические новшества иностранному партнеру", - отметил старший директор по связям с правительством американского производителя беспилотников General Atomics Никола Джонсон.
Агентство отмечает, что пока большинство производителей вооружения готовы помогать Украине только издалека.
Ранее заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства вооружений на Украине, в том числе беспилотников, и в ближайшие месяцы могут быть подписаны соответствующие контракты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".