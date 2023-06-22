Рейтинг@Mail.ru
Запад готов производить оружие на Украине, но после окончания конфликта - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/oruzhie-1879884554.html
Запад готов производить оружие на Украине, но после окончания конфликта
Запад готов производить оружие на Украине, но после окончания конфликта - РИА Новости, 22.06.2023
Запад готов производить оружие на Украине, но после окончания конфликта
Военно-промышленные предприятия стран Запада довольно настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:37
2023-06-22T21:37
украина
россия
сша
сергей боев
сергей лавров
дмитрий песков
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150099/03/1500990332_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7528a912c3aa5b0161ae79df157c28f1.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военно-промышленные предприятия стран Запада довольно настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных предпринимателей. "Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством", - передает агентство слова сотрудника американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Грега Улмера. По данным агентства, ни один из опрошенных представителей предприятий не выразил интереса в прямых инвестициях во время конфликта. Некоторые из глав западных компаний также подчеркнули, что существующие законодательные акты могут ограничить возможности сотрудничества с украинской промышленностью даже после завершения конфликта. "Когда речь идет о совместном производстве (вооружений – ред.), власти США рассматривают подобные вопросы крайне основательно... и всегда с оговоркой на то, что мы не передаем абсолютно все технические новшества иностранному партнеру", - отметил старший директор по связям с правительством американского производителя беспилотников General Atomics Никола Джонсон. Агентство отмечает, что пока большинство производителей вооружения готовы помогать Украине только издалека. Ранее заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства вооружений на Украине, в том числе беспилотников, и в ближайшие месяцы могут быть подписаны соответствующие контракты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150099/03/1500990332_439:0:2170:1298_1920x0_80_0_0_f0ef1660d10237290d4327419f847519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей боев, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Боев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Запад готов производить оружие на Украине, но после окончания конфликта

Reuters: западные компании готовы производить оружие на Украине, но после конфликта

© AP Photo / Alik KepliczКрылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военно-промышленные предприятия стран Запада довольно настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных предпринимателей.
"Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством", - передает агентство слова сотрудника американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Грега Улмера.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
Вчера, 16:38
По данным агентства, ни один из опрошенных представителей предприятий не выразил интереса в прямых инвестициях во время конфликта.
Некоторые из глав западных компаний также подчеркнули, что существующие законодательные акты могут ограничить возможности сотрудничества с украинской промышленностью даже после завершения конфликта.
"Когда речь идет о совместном производстве (вооружений – ред.), власти США рассматривают подобные вопросы крайне основательно... и всегда с оговоркой на то, что мы не передаем абсолютно все технические новшества иностранному партнеру", - отметил старший директор по связям с правительством американского производителя беспилотников General Atomics Никола Джонсон.
Агентство отмечает, что пока большинство производителей вооружения готовы помогать Украине только издалека.
Ранее заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства вооружений на Украине, в том числе беспилотников, и в ближайшие месяцы могут быть подписаны соответствующие контракты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Высокая цена победы над Россией: НАТО вошла в режим самоуничтожения
17 июня, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАСергей БоевСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала