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Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023
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10:13 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/oruzhie-1879739566.html
Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин
Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023
Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин
Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:13
2023-06-22T10:13
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", - говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств, отметил президент.
https://ria.ru/20230622/infektsii-1879738964.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин

Путин: Россия выступает за механизмы, препятствующие разработке токсинного оружия

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", - говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
Международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств, отметил президент.
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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