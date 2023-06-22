https://ria.ru/20230622/oruzhie-1879739566.html

Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин

Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2023

Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия, заявил Путин

Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:13

2023-06-22T10:13

2023-06-22T10:13

россия

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке биологического и токсинного оружия, заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия", - говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств, отметил президент.

https://ria.ru/20230622/infektsii-1879738964.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, безопасность