Глава ПМР возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе
Глава ПМР в ходе акции "Свеча памяти" возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к Мемориалу Воинской славы в Тирасполе
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к Мемориалу Воинской славы в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в четверг в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.
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"Я глубоко убеждён, что именно 22 июня 1941 года – это самая трагическая дата в истории, наверное, всего человечества. Миллионы жертв. До сих пор не могут подсчитать, сколько всё-таки людей погибло... Одна из самых больших трагедий, которая предшествовала этой дате – 22 июня 1941 года состояла в том, что многие европейские политики пытались договориться с нацизмом и с фашизмом", - сказал Красносельский журналистам.
Ежегодная акция "Свеча памяти" собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.