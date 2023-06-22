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Глава ПМР возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе - РИА Новости, 22.06.2023
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06:50 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ogon-1879706522.html
Глава ПМР возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе
Глава ПМР возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе - РИА Новости, 22.06.2023
Глава ПМР возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в четверг в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 82-й... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:50
2023-06-22T06:50
молдавия
вадим красносельский
ссср
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в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в четверг в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости. "Я глубоко убеждён, что именно 22 июня 1941 года – это самая трагическая дата в истории, наверное, всего человечества. Миллионы жертв. До сих пор не могут подсчитать, сколько всё-таки людей погибло... Одна из самых больших трагедий, которая предшествовала этой дате – 22 июня 1941 года состояла в том, что многие европейские политики пытались договориться с нацизмом и с фашизмом", - сказал Красносельский журналистам. Ежегодная акция "Свеча памяти" собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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молдавия, вадим красносельский, ссср, румыния, в мире
Молдавия, Вадим Красносельский, СССР, Румыния, В мире
Глава ПМР возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

Глава ПМР в ходе акции "Свеча памяти" возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к Мемориалу Воинской славы в Тирасполе
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к Мемориалу Воинской славы в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к Мемориалу Воинской славы в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в четверг в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я глубоко убеждён, что именно 22 июня 1941 года – это самая трагическая дата в истории, наверное, всего человечества. Миллионы жертв. До сих пор не могут подсчитать, сколько всё-таки людей погибло... Одна из самых больших трагедий, которая предшествовала этой дате – 22 июня 1941 года состояла в том, что многие европейские политики пытались договориться с нацизмом и с фашизмом", - сказал Красносельский журналистам.
Ежегодная акция "Свеча памяти" собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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