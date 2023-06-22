https://ria.ru/20230622/obvineniya-1879817558.html

СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Кабаргину

СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Кабаргину - РИА Новости, 22.06.2023

СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Кабаргину

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Сергею Кабаргину по статье... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:32

2023-06-22T15:32

2023-06-22T15:32

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Сергею Кабаргину по статье "финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, а также изменения госграницы Украины". "Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина. Он реализовал "схему", которая позволила ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого россиянин использовал подконтрольное Украине "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, производимое на предприятии сырье якобы поставлялось в российские компании "Росатом" и "Лукойл". По информации СБУ, Кабаргину заочно сообщено о подозрении по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Служба безопасности напомнила, что в сентябре 2022 года на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО "Кировоградское рудоуправление" наложен арест на 500 миллионов гривен (13,5 миллиона долларов). Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лукойл