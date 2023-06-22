https://ria.ru/20230622/obstrel-1879776531.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 12.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:36
2023-06-22T12:36
2023-06-22T12:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230618/obstrel-1879024955.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке