https://ria.ru/20230622/obstrel-1879754348.html

Украинские войска выпустили около 40 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 40 снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.06.2023

Украинские войска выпустили около 40 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив за 40 минут 38 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:15

2023-06-22T11:15

2023-06-22T11:16

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив за 40 минут 38 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм… 10:40 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, с 10.05 до 10.40 четыре раза была обстреляна Горловка, под огонь попали Никитовский район и поселок Широкая Балка, в общей сложности по ним выпущено 27 снарядов калибра 152 миллиметра. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Куйбышевский район находится на западе Донецка. Киевский район расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230619/valuyki-1879255819.html

https://ria.ru/20230618/donbass-1879007491.html

донецк

горловка

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика