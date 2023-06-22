Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 натовских снаряда по Донецку и Макеевке
Найденные осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
В 2.30 и 4.50 было выпущено в общей сложности еще одиннадцать снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города, а в 5.30 – пять снарядов по Червоногвардейскому району Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.