https://ria.ru/20230622/oborona-1879787426.html

Немецкие эксперты объяснили успешность российской обороны

Немецкие эксперты объяснили успешность российской обороны - РИА Новости, 22.06.2023

Немецкие эксперты объяснили успешность российской обороны

Немецкие эксперты объяснили успешность российской обороны против украинского контрнаступления в Запорожской области эффективным применением систем... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:29

2023-06-22T13:29

2023-06-22T13:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

запорожская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Немецкие эксперты объяснили успешность российской обороны против украинского контрнаступления в Запорожской области эффективным применением систем дистанционного минирования, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также перегруппировкой сил, сообщил телеканал ZDF. ТВ приводит мнение директора по исследованиям Немецкого общества внешней политики Кристиана Мёллинга и эксперта по безопасности и обороне того же общества Андраша Раца. Они считают, что контрнаступление пока не принесло стратегических выгод Украине, поскольку занятые ВСУ населенные пункты не являются крупными и важными. Кроме того, украинская армия понесла большие потери, отмечают они. "Россия приготовила три неприятных сюрприза для украинского контрнаступления," - приводит ТВ слова экспертов. Первым "сюрпризом" стало применение ранее редко использовавшейся системы дистанционного минирования "Земледелие", которая способна устанавливать минные поля на расстоянии от 5 до 15 километров, порой прямо на пути движения наступающих колонн ВСУ, говорят эксперты. Во-вторых, российская армия "чрезвычайно интенсивно" применяет средства радиоэлектронной борьбы для отключения или нарушения связи у украинских войск, включая беспилотники. Наконец, по мнению экспертов, после ЧП с Каховской ГЭС, которую обстреляли ВСУ, России удалось перебросить войска, оборонявшие левый берег Днепра на запорожское направление. Кроме этого, эксперты указывают на недостаток у ВСУ боевой авиации и систем ПВО, причем последнее позволяет России успешно применять ударные вертолеты против наступающих колонн украинских войск. При всем этом, эксперты указывают, что Украина пока ввела только часть приготовленных для контрнаступления сил. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Накануне президент РФ заявил, что Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии. Он добавил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности. Президент РФ добавил также, что танки ВСУ горят за милую душу. В четверг на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Как доложил Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, добавив, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет.

https://ria.ru/20230622/poteri-1879780472.html

https://ria.ru/20230620/vsu-1879454980.html

https://ria.ru/20230620/spetsopeatsiya-1879453195.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область