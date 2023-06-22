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Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска - РИА Новости, 22.06.2023
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13:10 22.06.2023 (обновлено: 13:29 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/novosibirsk-1879783291.html
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска - РИА Новости, 22.06.2023
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:10
2023-06-22T13:29
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов, сообщает облправительство в Telegram-канале. Соответствующие поручения глава региона дал в четверг во время совещания по реконструкции и благоустройству Первомайского сквера Новосибирска. Он проконтролировал соблюдение графика работ и качество их выполнения, подчеркнув, что важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы. "Район площади Ленина и примыкающих улиц - это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь - на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой "паутины". Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение", - сказал губернатор. Он также обсудил с руководством областного краеведческого музея вопрос нехватки средств на обновление музейной лестницы и заявил, что на ближайшей сессии законодательного собрания Новосибирской области внесет поправку в бюджет региона для увеличения финансирования на эти цели. В Первомайском сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена покрытий дорожек, установка новых скамеек, монтаж систем безопасности, устройство нового освещения. Сквер преобразится в соответствии с прошедшим общественное обсуждение дизайн-проектом, который предусматривает восстановление первоначального облика сквера, созданного в 1930-е годы архитектором Владимиром Тейтелем. В мэрии Новосибирска сообщили, что процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками размещенных на территории сквера нестационарных объектов, однако в настоящее время они решены через суд и на сегодняшний день действующих договоров аренды в Первомайском сквере нет. Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября, однако министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что мэрия и подрядчик принимают все меры, чтобы сократить сроки и открыть сквер для горожан к первым числам октября.
https://ria.ru/20230622/moskva-1879774817.html
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новосибирск, новосибирская область, андрей травников, общество
Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Общество
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска

Губернатор Травников поручил максимально очистить центр Новосибирска от проводов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на правый берег Новосибирска
Вид на правый берег Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на правый берег Новосибирска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов, сообщает облправительство в Telegram-канале.
Соответствующие поручения глава региона дал в четверг во время совещания по реконструкции и благоустройству Первомайского сквера Новосибирска. Он проконтролировал соблюдение графика работ и качество их выполнения, подчеркнув, что важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы.
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"Район площади Ленина и примыкающих улиц - это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь - на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой "паутины". Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение", - сказал губернатор.
Он также обсудил с руководством областного краеведческого музея вопрос нехватки средств на обновление музейной лестницы и заявил, что на ближайшей сессии законодательного собрания Новосибирской области внесет поправку в бюджет региона для увеличения финансирования на эти цели.
В Первомайском сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена покрытий дорожек, установка новых скамеек, монтаж систем безопасности, устройство нового освещения. Сквер преобразится в соответствии с прошедшим общественное обсуждение дизайн-проектом, который предусматривает восстановление первоначального облика сквера, созданного в 1930-е годы архитектором Владимиром Тейтелем.
В мэрии Новосибирска сообщили, что процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками размещенных на территории сквера нестационарных объектов, однако в настоящее время они решены через суд и на сегодняшний день действующих договоров аренды в Первомайском сквере нет.
Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября, однако министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что мэрия и подрядчик принимают все меры, чтобы сократить сроки и открыть сквер для горожан к первым числам октября.
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