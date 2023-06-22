https://ria.ru/20230622/novosibirsk-1879783291.html

Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска

Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска - РИА Новости, 22.06.2023

Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:10

2023-06-22T13:10

2023-06-22T13:29

новосибирск

новосибирская область

андрей травников

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ac25502c63161207e351d05e561ff246.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов, сообщает облправительство в Telegram-канале. Соответствующие поручения глава региона дал в четверг во время совещания по реконструкции и благоустройству Первомайского сквера Новосибирска. Он проконтролировал соблюдение графика работ и качество их выполнения, подчеркнув, что важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы. "Район площади Ленина и примыкающих улиц - это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь - на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой "паутины". Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение", - сказал губернатор. Он также обсудил с руководством областного краеведческого музея вопрос нехватки средств на обновление музейной лестницы и заявил, что на ближайшей сессии законодательного собрания Новосибирской области внесет поправку в бюджет региона для увеличения финансирования на эти цели. В Первомайском сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена покрытий дорожек, установка новых скамеек, монтаж систем безопасности, устройство нового освещения. Сквер преобразится в соответствии с прошедшим общественное обсуждение дизайн-проектом, который предусматривает восстановление первоначального облика сквера, созданного в 1930-е годы архитектором Владимиром Тейтелем. В мэрии Новосибирска сообщили, что процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками размещенных на территории сквера нестационарных объектов, однако в настоящее время они решены через суд и на сегодняшний день действующих договоров аренды в Первомайском сквере нет. Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября, однако министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что мэрия и подрядчик принимают все меры, чтобы сократить сроки и открыть сквер для горожан к первым числам октября.

https://ria.ru/20230622/moskva-1879774817.html

https://ria.ru/20230622/primore-1879706649.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, новосибирская область, андрей травников, общество