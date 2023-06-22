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Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска - РИА Новости, 22.06.2023
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:10
2023-06-22T13:10
2023-06-22T13:29
новосибирск
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андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов, сообщает облправительство в Telegram-канале. Соответствующие поручения глава региона дал в четверг во время совещания по реконструкции и благоустройству Первомайского сквера Новосибирска. Он проконтролировал соблюдение графика работ и качество их выполнения, подчеркнув, что важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы. "Район площади Ленина и примыкающих улиц - это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь - на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой "паутины". Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение", - сказал губернатор. Он также обсудил с руководством областного краеведческого музея вопрос нехватки средств на обновление музейной лестницы и заявил, что на ближайшей сессии законодательного собрания Новосибирской области внесет поправку в бюджет региона для увеличения финансирования на эти цели. В Первомайском сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена покрытий дорожек, установка новых скамеек, монтаж систем безопасности, устройство нового освещения. Сквер преобразится в соответствии с прошедшим общественное обсуждение дизайн-проектом, который предусматривает восстановление первоначального облика сквера, созданного в 1930-е годы архитектором Владимиром Тейтелем. В мэрии Новосибирска сообщили, что процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками размещенных на территории сквера нестационарных объектов, однако в настоящее время они решены через суд и на сегодняшний день действующих договоров аренды в Первомайском сквере нет. Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября, однако министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что мэрия и подрядчик принимают все меры, чтобы сократить сроки и открыть сквер для горожан к первым числам октября.
https://ria.ru/20230622/moskva-1879774817.html
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новосибирск, новосибирская область, андрей травников, общество
Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Общество
Травников поручил освободить от "паутины" проводов центр Новосибирска
Губернатор Травников поручил максимально очистить центр Новосибирска от проводов
НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил комплексно подойти к обновлению центра Новосибирска и максимально очистить его от "паутины" проводов, сообщает облправительство в Telegram-канале
.
Соответствующие поручения глава региона дал в четверг во время совещания по реконструкции и благоустройству Первомайского сквера Новосибирска. Он проконтролировал соблюдение графика работ и качество их выполнения, подчеркнув, что важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы.
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"Район площади Ленина и примыкающих улиц - это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь - на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой "паутины". Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение", - сказал губернатор.
Он также обсудил с руководством областного краеведческого музея вопрос нехватки средств на обновление музейной лестницы и заявил, что на ближайшей сессии законодательного собрания Новосибирской области внесет поправку в бюджет региона для увеличения финансирования на эти цели.
В Первомайском сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена покрытий дорожек, установка новых скамеек, монтаж систем безопасности, устройство нового освещения. Сквер преобразится в соответствии с прошедшим общественное обсуждение дизайн-проектом, который предусматривает восстановление первоначального облика сквера, созданного в 1930-е годы архитектором Владимиром Тейтелем.
В мэрии Новосибирска сообщили, что процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками размещенных на территории сквера нестационарных объектов, однако в настоящее время они решены через суд и на сегодняшний день действующих договоров аренды в Первомайском сквере нет.
Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября, однако министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что мэрия и подрядчик принимают все меры, чтобы сократить сроки и открыть сквер для горожан к первым числам октября.
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