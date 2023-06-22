https://ria.ru/20230622/navodnenie-1879697359.html

В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений

В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений - РИА Новости, 22.06.2023

В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали не имеющие аналогов в РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T02:57

2023-06-22T02:57

2023-06-22T02:57

россия

внии гочс

иркутская область

технологии

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали не имеющие аналогов в стране цифровые методики моделирования наводнений и оценки ущерба от них. Созданные программные продукты можно будет использовать при планировании развития территорий и составлении паспортов безопасности в целях определения зон с запретом на строительство. "Во ВНИИ ГОЧС создали уникальные методики моделирования наводнений на слабоизученных и неизученных в гидрологическом отношении территориях и оценки ущерба от них. Новизна разработок заключается в том, что они не имеют аналогов в России", - рассказали РИА Новости в пресс-службе института. Собеседник агентства отметил, что эту масштабную работу учёные института начали в 2021 году для Российской национальной перестраховочной компании. Пилотным регионом была выбрана Иркутская область, где в 2019 году произошло катастрофическое наводнение, совокупный ущерб от которого составил почти 30 миллиардов рублей. В основе метода моделирования наводнений лежит использование цифровой модели рельефа местности и построение соответствующей гидрографической сети. Это позволяет рассчитать необходимые гидрологические параметры стихийного бедствия - в частности, глубину и длительность затопления, в том числе для виртуальных гидропостов. А при помощи методики оценки ущерба можно рассчитать возможные экономические последствия от наводнений различного масштаба, в том числе катастрофических. При расчете параметров зон затопления будут учитываться семь показателей объекта капитального строительства: дата его постройки, этажность, конструктивные особенности, назначение и местонахождение, кадастровая стоимость, а также дата ее оценки. Отмечается, что разработанная методика позволит делать аналогичные расчеты по каждому региону РФ. "В перспективе созданные программные продукты можно будет использовать при планировании развития территорий – определения функциональных зон и размещения различных объектов, а также при составлении паспортов безопасности территорий для определения зон с запретом на строительство. Полученные результаты также могут использоваться главами субъектов для выполнения превентивных мероприятий, в том числе по очистке русел рек, определения объемов и создания запасов материальных ресурсов на случай ЧС", - приводятся слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.

https://ria.ru/20230621/dagestan-1879463733.html

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россия

иркутская область

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россия, внии гочс, иркутская область, технологии