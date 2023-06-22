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В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений - РИА Новости, 22.06.2023
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02:57 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/navodnenie-1879697359.html
В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений
В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений - РИА Новости, 22.06.2023
В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали не имеющие аналогов в РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T02:57
2023-06-22T02:57
россия
внии гочс
иркутская область
технологии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали не имеющие аналогов в стране цифровые методики моделирования наводнений и оценки ущерба от них. Созданные программные продукты можно будет использовать при планировании развития территорий и составлении паспортов безопасности в целях определения зон с запретом на строительство. "Во ВНИИ ГОЧС создали уникальные методики моделирования наводнений на слабоизученных и неизученных в гидрологическом отношении территориях и оценки ущерба от них. Новизна разработок заключается в том, что они не имеют аналогов в России", - рассказали РИА Новости в пресс-службе института. Собеседник агентства отметил, что эту масштабную работу учёные института начали в 2021 году для Российской национальной перестраховочной компании. Пилотным регионом была выбрана Иркутская область, где в 2019 году произошло катастрофическое наводнение, совокупный ущерб от которого составил почти 30 миллиардов рублей. В основе метода моделирования наводнений лежит использование цифровой модели рельефа местности и построение соответствующей гидрографической сети. Это позволяет рассчитать необходимые гидрологические параметры стихийного бедствия - в частности, глубину и длительность затопления, в том числе для виртуальных гидропостов. А при помощи методики оценки ущерба можно рассчитать возможные экономические последствия от наводнений различного масштаба, в том числе катастрофических. При расчете параметров зон затопления будут учитываться семь показателей объекта капитального строительства: дата его постройки, этажность, конструктивные особенности, назначение и местонахождение, кадастровая стоимость, а также дата ее оценки. Отмечается, что разработанная методика позволит делать аналогичные расчеты по каждому региону РФ. "В перспективе созданные программные продукты можно будет использовать при планировании развития территорий – определения функциональных зон и размещения различных объектов, а также при составлении паспортов безопасности территорий для определения зон с запретом на строительство. Полученные результаты также могут использоваться главами субъектов для выполнения превентивных мероприятий, в том числе по очистке русел рек, определения объемов и создания запасов материальных ресурсов на случай ЧС", - приводятся слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.
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россия
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россия, внии гочс, иркутская область, технологии
Россия, ВНИИ ГОЧС, Иркутская область, Технологии
В России появился уникальный метод цифрового прогнозирования наводнений

Ученые ВНИИ ГОЧС создали не имеющие аналогов цифровые методики моделирования наводнений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали не имеющие аналогов в стране цифровые методики моделирования наводнений и оценки ущерба от них.
Созданные программные продукты можно будет использовать при планировании развития территорий и составлении паспортов безопасности в целях определения зон с запретом на строительство.
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"Во ВНИИ ГОЧС создали уникальные методики моделирования наводнений на слабоизученных и неизученных в гидрологическом отношении территориях и оценки ущерба от них. Новизна разработок заключается в том, что они не имеют аналогов в России", - рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
Собеседник агентства отметил, что эту масштабную работу учёные института начали в 2021 году для Российской национальной перестраховочной компании. Пилотным регионом была выбрана Иркутская область, где в 2019 году произошло катастрофическое наводнение, совокупный ущерб от которого составил почти 30 миллиардов рублей.
В основе метода моделирования наводнений лежит использование цифровой модели рельефа местности и построение соответствующей гидрографической сети. Это позволяет рассчитать необходимые гидрологические параметры стихийного бедствия - в частности, глубину и длительность затопления, в том числе для виртуальных гидропостов. А при помощи методики оценки ущерба можно рассчитать возможные экономические последствия от наводнений различного масштаба, в том числе катастрофических. При расчете параметров зон затопления будут учитываться семь показателей объекта капитального строительства: дата его постройки, этажность, конструктивные особенности, назначение и местонахождение, кадастровая стоимость, а также дата ее оценки. Отмечается, что разработанная методика позволит делать аналогичные расчеты по каждому региону РФ.
"В перспективе созданные программные продукты можно будет использовать при планировании развития территорий – определения функциональных зон и размещения различных объектов, а также при составлении паспортов безопасности территорий для определения зон с запретом на строительство. Полученные результаты также могут использоваться главами субъектов для выполнения превентивных мероприятий, в том числе по очистке русел рек, определения объемов и создания запасов материальных ресурсов на случай ЧС", - приводятся слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.
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