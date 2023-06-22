https://ria.ru/20230622/nagrady-1879837852.html

Воробьев вручил награды медикам в честь профессионального праздника

Воробьев вручил награды медикам в честь профессионального праздника - РИА Новости, 22.06.2023

Воробьев вручил награды медикам в честь профессионального праздника

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил областные награды медикам в честь Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:55

2023-06-22T16:55

2023-06-22T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

день медицинского работника в россии

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил областные награды медикам в честь Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Для нас критически важно, чтобы логика наших действий доходила до каждого педиатра или терапевта. Это весьма сложная задача, но здорово, когда человек разделяет то, что ему по душе. Главную мысль, которую я хочу донести – необходимо создать такие условия, чтобы у нас был постоянный прогресс", - сказал Воробьев.Он добавил, что подмосковные медики регулярно сталкиваются с вызовами, но их профессионализм приносит заметный результат. Врач - это особенная профессия. Запрос жителей на качественную медицину огромен."Про первичное звено часто говорит президент и наша задача – всему соответствовать. Я, прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто занимался этой работой на новых территориях. Это опасная, заметная, но очень необходимая работа", - уточнил Воробьев.Почетного звания "Заслуженный врач РФ" удостоен главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак. Орден "За заслуги перед Московской областью" III степени вручен Ирине Малаховой. Больше 35 лет она трудится в поликлиническом отделении №3 Люберецкой областной больницы.Заведующая консультативно-диагностическим отделением Коломенского перинатального центра Ирина Трифонова удостоена Ордена Преподобного Сергия Радонежского. Такую же награду получила и оториноларинголог Домодедовской центральной городской больницы Асунда Джагаева.Заместителю главврача по педиатрической помощи Клинской областной больницы Ирине Кожемякиной присвоено звание "Заслуженный работник здравоохранения Подмосковья". Такого же звания удостоены еще три специалиста: заведующая офтальмологическим отделом Московской областной больницы им. профессора В.Н. Розанова Наталия Данилина, главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов и главная медсестра Можайской центральной больницы Юлия Кравченко. Педиатр Надежда Громова также получила почетную грамоту от губернатора.На мероприятии вручили и награды за проявленную самоотверженность и высокий профессионализм в оказании медицинской помощи в зоне СВО. С осени 2022 года областные педиатры, хирурги, кардиологи, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты трижды выезжали в ЛНР. Они осмотрели там более 20 тысяч детей.

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html

https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, день медицинского работника в россии