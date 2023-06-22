https://ria.ru/20230622/moskva-1879774817.html

В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений

В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений - РИА Новости, 22.06.2023

В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий образовательных учреждений в полном объеме, работы будут завершены РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:29

2023-06-22T12:29

2023-06-22T12:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий образовательных учреждений в полном объеме, работы будут завершены к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство более 160 территорий образовательных учреждений, главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время работы проходят во всех округах столицы. "В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20230622/otoplenie-1879320362.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков