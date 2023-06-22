https://ria.ru/20230622/moskva-1879774817.html
В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений
В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений - РИА Новости, 22.06.2023
В Москве стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий образовательных учреждений в полном объеме, работы будут завершены РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:29
2023-06-22T12:29
2023-06-22T12:29
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий образовательных учреждений в полном объеме, работы будут завершены к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство более 160 территорий образовательных учреждений, главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время работы проходят во всех округах столицы. "В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий образовательных учреждений в полном объеме, работы будут завершены к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим благоустройство более 160 территорий образовательных учреждений, главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - сказал Бирюков
.
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Заммэра подчеркнул, что в настоящее время работы проходят во всех округах столицы.
"В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.