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Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2023
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13:21 22.06.2023 (обновлено: 13:52 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879784995.html
Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2023
Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В парламенте Молдавии по инициативе депутатов от оппозиции – Блока коммунистов и социалистов (БКС) объявили минуту молчания в память о погибших в Великой... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:21
2023-06-22T13:52
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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В парламенте Молдавии по инициативе депутатов от оппозиции – Блока коммунистов и социалистов (БКС) объявили минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с Минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. "Прошу начать сегодняшнее заседание с минуты молчания, в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также о тех, кто остановил коричневую чуму 22 июня. Они воевали плечом к плечу независимо от национальности, молдаване воевали вместе с украинцами, белорусами, русскими, казахами и всеми теми, кто сопротивлялся фашизму и остановил его, " - сказал депутат БКС Григорий Новак в начале заседания парламента, которое транслируется в социальных сетях. Все присутствующие в зале депутаты парламента, кроме представителя правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантоя, встали. Молдавская ССР - одна из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель страны, или 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек. На территории Бессарабии было создано 49 концентрационных лагерей.
https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879772417.html
https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html
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в мире, румыния, венгрия, молдавия
В мире, Румыния, Венгрия, Молдавия
Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В парламенте Молдавии объявили минуту молчания в память о погибших в ВОВ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В парламенте Молдавии по инициативе депутатов от оппозиции – Блока коммунистов и социалистов (БКС) объявили минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с Минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
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Вчера, 12:22
"Прошу начать сегодняшнее заседание с минуты молчания, в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также о тех, кто остановил коричневую чуму 22 июня. Они воевали плечом к плечу независимо от национальности, молдаване воевали вместе с украинцами, белорусами, русскими, казахами и всеми теми, кто сопротивлялся фашизму и остановил его, " - сказал депутат БКС Григорий Новак в начале заседания парламента, которое транслируется в социальных сетях.
Все присутствующие в зале депутаты парламента, кроме представителя правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантоя, встали.
Молдавская ССР - одна из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель страны, или 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек. На территории Бессарабии было создано 49 концентрационных лагерей.
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