https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879784995.html

Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2023

Молдавские депутаты почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В парламенте Молдавии по инициативе депутатов от оппозиции – Блока коммунистов и социалистов (БКС) объявили минуту молчания в память о погибших в Великой... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:21

2023-06-22T13:21

2023-06-22T13:52

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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В парламенте Молдавии по инициативе депутатов от оппозиции – Блока коммунистов и социалистов (БКС) объявили минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с Минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. "Прошу начать сегодняшнее заседание с минуты молчания, в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также о тех, кто остановил коричневую чуму 22 июня. Они воевали плечом к плечу независимо от национальности, молдаване воевали вместе с украинцами, белорусами, русскими, казахами и всеми теми, кто сопротивлялся фашизму и остановил его, " - сказал депутат БКС Григорий Новак в начале заседания парламента, которое транслируется в социальных сетях. Все присутствующие в зале депутаты парламента, кроме представителя правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантоя, встали. Молдавская ССР - одна из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель страны, или 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек. На территории Бессарабии было создано 49 концентрационных лагерей.

https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879772417.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, румыния, венгрия, молдавия