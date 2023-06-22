https://ria.ru/20230622/moldavia-1879816878.html

Гросу обратился к протестующим в Кишиневе фермерам

Гросу обратился к протестующим в Кишиневе фермерам - РИА Новости, 22.06.2023

Гросу обратился к протестующим в Кишиневе фермерам

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вышел в четверг к протестующим в Кишиневе фермерам, пообещав посодействовать в поиске решения проблем, с которыми они... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:28

2023-06-22T15:28

2023-06-22T15:28

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игорь гросу

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майя санду

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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вышел в четверг к протестующим в Кишиневе фермерам, пообещав посодействовать в поиске решения проблем, с которыми они сталкиваются, передает корреспондент РИА Новости. В четверг представители ряда агрохозяйств продолжили протесты в центре Кишинева. Разочаровавшись в переговорах с премьером Дорином Речаном, главой минсельхоза Владимиром Болей и президентом Майей Санду, фермеры направили свою технику к зданию парламента и зданию администрации президента, где впоследствии провели митинг. Аграрии требуют от властей приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна - порядка 3000 леев за гектар (около 170 долларов), а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо. "Мы обязательно найдем выход из сложившейся ситуации. Вчера у нас были друзья (премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель сената Николай Чукэ – ред.) мы с ними обсудили вопросы, они обещали поддержать. Вы знаете, что министр сельского хозяйства был в Брюсселе, он приехал с каким-то предложением, мы разберемся. Обязательно найдем решение или придем к компромиссу. Не только в Молдавии проблемы в сельском хозяйстве" – сказал Гросу, пригласив лидеров протеста на переговоры в парламент. Протестующие остались недовольны ответом спикера и запросили подробности, однако Гросу заявил, что спешит на заседание Законодательного собрания. Аграрии сообщили, что продолжат протесты перед парламентом и зданием администрации президента, пока власти не выйдут с конкретными предложениями. В настоящий момент парламент оцеплен полицией и спецназом, протестующие расположились в сквере перед зданием законодательного собрания, проходит мирный митинг. Ранее премьер Молдавии Речан по итогам переговоров с аграриями заявил, что правительство уже предложило экстренные решения. Дотационный фонд на 2023 год составляет 1,5 миллиарда леев (83,4 миллиона долларов) и будет дополнен еще 800 миллионами (44,5 миллиона долларов), он выразил надежду, что Брюссель согласится оказать дополнительную финансовую помощь, которая будет направлена на поддержку фермеров. Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230622/moldavia-1879815683.html

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в мире, кишинев, молдавия, брюссель, игорь гросу, дорин речан, майя санду