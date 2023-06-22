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В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 22.06.2023
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20:33 22.06.2023 (обновлено: 21:44 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/mobilizatsiya-1879877908.html
В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию
В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 22.06.2023
В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию
В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:33
2023-06-22T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
ивано-франковск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ивано-франковская область
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию, пишет "Страна.ua".&quot;Вслед за Ивано-Франковском всеобщая мобилизация через &quot;систему одной повестки&quot; пришла в Киев&quot;, — сообщило издание со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы.Всем военнообязанным, проживающим в этом районе и имеющим мобилизационное распоряжение или получившим повестку, следует прибыть в военкомат в течение десяти дней. Это распространяется и на тех, кто не получил перечисленных документов. Явка в военный комиссариат обязательна также и для проживающих в Оболонском районе без прописки.Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации.На прошлой неделе украинские власти объявили всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области в западной части страны.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230610/uklonisty-1877376892.html
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в мире, украина, киев, ивано-франковск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ивано-франковская область
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В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию

Страна.ua: в Оболонском районе Киева ввели всеобщую мобилизацию вслед за Ивано-Франковском

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию, пишет "Страна.ua".
«

"Вслед за Ивано-Франковском всеобщая мобилизация через "систему одной повестки" пришла в Киев", — сообщило издание со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы.

Всем военнообязанным, проживающим в этом районе и имеющим мобилизационное распоряжение или получившим повестку, следует прибыть в военкомат в течение десяти дней. Это распространяется и на тех, кто не получил перечисленных документов. Явка в военный комиссариат обязательна также и для проживающих в Оболонском районе без прописки.
Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИвано-ФранковскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныИвано-Франковская область
 
 
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