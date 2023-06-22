https://ria.ru/20230622/mobilizatsiya-1879877908.html

В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию

В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 22.06.2023

В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию

В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:33

2023-06-22T20:33

2023-06-22T21:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Оболонском районе Киева объявили всеобщую мобилизацию, пишет "Страна.ua"."Вслед за Ивано-Франковском всеобщая мобилизация через "систему одной повестки" пришла в Киев", — сообщило издание со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы.Всем военнообязанным, проживающим в этом районе и имеющим мобилизационное распоряжение или получившим повестку, следует прибыть в военкомат в течение десяти дней. Это распространяется и на тех, кто не получил перечисленных документов. Явка в военный комиссариат обязательна также и для проживающих в Оболонском районе без прописки.Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить и передать транспортные средства и технику в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах во время мобилизации.На прошлой неделе украинские власти объявили всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области в западной части страны.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230610/uklonisty-1877376892.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html

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в мире, украина, киев, ивано-франковск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ивано-франковская область