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Дело украинского военного, убившего 16 жителей Мариуполя, направили в суд - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/mariupol-1879854005.html
Дело украинского военного, убившего 16 жителей Мариуполя, направили в суд
Дело украинского военного, убившего 16 жителей Мариуполя, направили в суд - РИА Новости, 22.06.2023
Дело украинского военного, убившего 16 жителей Мариуполя, направили в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд дело украинского военнослужащего, застрелившего 16 мирных жителей Мариуполя и совершившего покушение на РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:58
2023-06-22T17:58
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд дело украинского военнослужащего, застрелившего 16 мирных жителей Мариуполя и совершившего покушение на убийство девяти человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале. Отмечается, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу Дениса Рашпля, водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В частности, Рашпль обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпль, находясь на боевых позициях на территории ЧАО "Азовобщемаш" в городе Мариуполь, исполняя заведомо незаконные приказы командиров, множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова совершил убийство 16 гражданских лиц и покушение на убийство девяти лиц, которым удалось выжить, скрывшись с мест обстрелов", - сообщили в штабе. Дело Рашпля направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230621/voennye-1879473697.html
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мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Дело украинского военного, убившего 16 жителей Мариуполя, направили в суд

Прокуратура ДНР направила в суд дело бойца ВСУ, расстрелявшего 16 жителей Мариуполя

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд дело украинского военнослужащего, застрелившего 16 мирных жителей Мариуполя и совершившего покушение на убийство девяти человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.
Отмечается, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу Дениса Рашпля, водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В частности, Рашпль обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
"По версии следствия, с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпль, находясь на боевых позициях на территории ЧАО "Азовобщемаш" в городе Мариуполь, исполняя заведомо незаконные приказы командиров, множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова совершил убийство 16 гражданских лиц и покушение на убийство девяти лиц, которым удалось выжить, скрывшись с мест обстрелов", - сообщили в штабе.
Дело Рашпля направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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