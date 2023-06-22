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В Кузбассе проходят памятные мероприятия в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
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11:47 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kuzbass-1879761580.html
В Кузбассе проходят памятные мероприятия в День памяти и скорби
В Кузбассе проходят памятные мероприятия в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
В Кузбассе проходят памятные мероприятия в День памяти и скорби
В День памяти и скорби по всему Кузбассу проходят мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:47
2023-06-22T11:47
общество
кемерово
россия
новокузнецк
сергей цивилев
сергей рахманинов
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КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби по всему Кузбассу проходят мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства региона. "У нашей Родины великая героическая история. Наши деды и прадеды одержали победу над фашизмом, подарили нам жизнь в независимой стране. Мы всегда будем помнить о подвигах наших земляков. Их имена должны знать и все те поколения, которые строят и будут строить Кузбасс. Вечная память", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что в 16.15 (12.15 мск) Кузбасс присоединится к всероссийской акции "Минута молчания": жители страны вспомнят подвиги своих предков и отдадут дань уважения их героизму, проявленному в годы Великой Отечественной войны. В Кемерово в 15.50 (11.50 мск) артисты Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова присоединятся к всероссийской памятной акции. На Притомской набережной у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг., в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучит "Вокализ" Сергея Рахманинова. Губернаторский камерный хор и артисты литературного театра "Слово" исполнят фрагмент "Реквиема" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. В 18.00 (14.00 мск) в парке Победы им. Г.К. Жукова стартует акция "За Родину!". Выступят юнармейцы Поста № 1, поисковые отряды организуют выставку реликвий времен Великой Отечественной войны. В 21.00 (17.00 мск) в Линейном парке на бульваре Строителей начнется концерт-акция "Ночь без войны". С 22.00 (18.00 мск) на экране будут транслировать фильм "Так хочется жить!" о кемеровчанке, Герое России Вере Волошиной. В 22.00 (18.00 мск) у мемориального комплекса Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, жители города зажгут свечи памяти, волонтеры Победы на Аллее Героев выложат из горящих свечей "Звезду Победы". Там же пройдет благотворительная акция "Красная гвоздика". Во всех районах Новокузнецка возложили цветы к памятникам. На Бульваре Героев у мемориального комплекса "Тыл фронту" горожане зажгут свечи в память о героях войны. А в ночь с 21 на 22 июня волонтеры приняли участие в акции "Огненные картины войны": сотнями зажженных свечей выложили силуэт металлурга, льющего броню, как символ несгибаемого духа тех, кто приближал победу и на трудовом фронте. В Березовском горожане зажгут свечи в память о тех, кто не вернулся с войны. В городском музее пройдет урок "Смелость по наследству" — школьники узнают о подвигах участника Великой Отечественной, разведчика Николая Неупокоева. В Полысаеве в сквере Памяти у ДК "Родина" состоялось торжественное возложение цветов к обелиску "Памяти павших в Великой Отечественной войне, в локальных войнах и военных конфликтах". В рамках акции "Свеча Памяти" волонтеры Победы зажгут лампады у обелиска. На фронт во время Великой Отечественной войны ушли около 400 тысяч жителей Кузбасса, 120 тысяч кузбассовцев погибли на полях сражений.
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общество, кемерово, россия, новокузнецк, сергей цивилев, сергей рахманинов
Общество, Кемерово, Россия, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Сергей Рахманинов
В Кузбассе проходят памятные мероприятия в День памяти и скорби

22 июня в Кузбассе проходят мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала войны

© Фото : администрация правительства КузбассаУчастники мероприятий, приуроченных к 82-годовщине начала Великой Отечественной войны
Участники мероприятий, приуроченных к 82-годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : администрация правительства Кузбасса
Участники мероприятий, приуроченных к 82-годовщине начала Великой Отечественной войны
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби по всему Кузбассу проходят мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У нашей Родины великая героическая история. Наши деды и прадеды одержали победу над фашизмом, подарили нам жизнь в независимой стране. Мы всегда будем помнить о подвигах наших земляков. Их имена должны знать и все те поколения, которые строят и будут строить Кузбасс. Вечная память", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
© Фото : администрация правительства КузбассаУчастники мероприятий, приуроченных к 82-годовщине начала Великой Отечественной войны
Участники мероприятий, приуроченных к 82-годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : администрация правительства Кузбасса
Участники мероприятий, приуроченных к 82-годовщине начала Великой Отечественной войны
Отмечается, что в 16.15 (12.15 мск) Кузбасс присоединится к всероссийской акции "Минута молчания": жители страны вспомнят подвиги своих предков и отдадут дань уважения их героизму, проявленному в годы Великой Отечественной войны.
В Кемерово в 15.50 (11.50 мск) артисты Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова присоединятся к всероссийской памятной акции. На Притомской набережной у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг., в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучит "Вокализ" Сергея Рахманинова. Губернаторский камерный хор и артисты литературного театра "Слово" исполнят фрагмент "Реквиема" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского.
В 18.00 (14.00 мск) в парке Победы им. Г.К. Жукова стартует акция "За Родину!". Выступят юнармейцы Поста № 1, поисковые отряды организуют выставку реликвий времен Великой Отечественной войны. В 21.00 (17.00 мск) в Линейном парке на бульваре Строителей начнется концерт-акция "Ночь без войны". С 22.00 (18.00 мск) на экране будут транслировать фильм "Так хочется жить!" о кемеровчанке, Герое России Вере Волошиной. В 22.00 (18.00 мск) у мемориального комплекса Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне, жители города зажгут свечи памяти, волонтеры Победы на Аллее Героев выложат из горящих свечей "Звезду Победы". Там же пройдет благотворительная акция "Красная гвоздика".
Акция Огненные картины войны в мемориальном комплексе Саур-Могила - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
На Саур-Могиле в День памяти и скорби зажгли восемь тысяч свечей
Вчера, 04:17
Во всех районах Новокузнецка возложили цветы к памятникам. На Бульваре Героев у мемориального комплекса "Тыл фронту" горожане зажгут свечи в память о героях войны. А в ночь с 21 на 22 июня волонтеры приняли участие в акции "Огненные картины войны": сотнями зажженных свечей выложили силуэт металлурга, льющего броню, как символ несгибаемого духа тех, кто приближал победу и на трудовом фронте.
В Березовском горожане зажгут свечи в память о тех, кто не вернулся с войны. В городском музее пройдет урок "Смелость по наследству" — школьники узнают о подвигах участника Великой Отечественной, разведчика Николая Неупокоева.
В Полысаеве в сквере Памяти у ДК "Родина" состоялось торжественное возложение цветов к обелиску "Памяти павших в Великой Отечественной войне, в локальных войнах и военных конфликтах". В рамках акции "Свеча Памяти" волонтеры Победы зажгут лампады у обелиска.
На фронт во время Великой Отечественной войны ушли около 400 тысяч жителей Кузбасса, 120 тысяч кузбассовцев погибли на полях сражений.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Вчера, 01:00
 
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