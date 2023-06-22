https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879862137.html
СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:27
2023-06-22T18:27
2023-06-22T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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нато
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона. "(Контрнаступление. — Прим. ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится в сообщении.Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия. Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.Накануне Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
CNN: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада ни на одном фронте