https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879862137.html

СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада

СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада

Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:27

2023-06-22T18:27

2023-06-22T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767052_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_26f782b59089179ab908f4d3b6b5f0d4.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники киевского режима, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона. "(Контрнаступление. — Прим. ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — говорится в сообщении.Украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. Российские войска, в свою очередь, демонстрируют высокую эффективность в обороне, отметили источники издания.Сейчас ВСУ несут тяжелые потери, также им якобы мешают погодные условия. Тем не менее США и союзники все еще надеются на достижение значительных успехов до июля, указывается в статье.Накануне Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украина 4 июня начала активные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из участков фронта.Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что противнику собираются поставить дополнительную зарубежную технику, но "мобилизационный резерв украинских войск не безграничен".

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, сша, владимир путин, пентагон