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Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html
Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием
Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием - РИА Новости, 22.06.2023
Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием
Президент Чехии Петр Павел заявил в четверг, что не считает разочарованием результаты нынешнего контрнаступления украинской армии, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:23
2023-06-22T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
петр павел
вооруженные силы украины
украина
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в четверг, что не считает разочарованием результаты нынешнего контрнаступления украинской армии, сообщило агентство ЧТК. Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал, в частности, пост главы Военного комитета НАТО. "Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев. Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", - сказал Павел на конференции "Медиа и Украина" в Праге. По словам Павела, в начале контрнаступления украинские войска проверяют, что представляет собой российская оборона и где есть шансы добиться успеха. "То, что будет дальше, вероятно, будет более принципиальным", - сказал президент Чехии, добавив, что, по его мнению, Украина еще не развернула все силы для контрнаступления. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879785441.html
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html
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в мире, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Украина
Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием

Президент Чехии Павел считает, что Украина еще не развернула все силы для контрнаступления

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в четверг, что не считает разочарованием результаты нынешнего контрнаступления украинской армии, сообщило агентство ЧТК.
Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал, в частности, пост главы Военного комитета НАТО.
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"Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев. Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", - сказал Павел на конференции "Медиа и Украина" в Праге.
По словам Павела, в начале контрнаступления украинские войска проверяют, что представляет собой российская оборона и где есть шансы добиться успеха. "То, что будет дальше, вероятно, будет более принципиальным", - сказал президент Чехии, добавив, что, по его мнению, Украина еще не развернула все силы для контрнаступления.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияПетр ПавелВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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