https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html

Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием

Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием - РИА Новости, 22.06.2023

Президент Чехии не считает результаты контрнаступления ВСУ разочарованием

Президент Чехии Петр Павел заявил в четверг, что не считает разочарованием результаты нынешнего контрнаступления украинской армии, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:23

2023-06-22T17:23

2023-06-22T17:23

специальная военная операция на украине

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петр павел

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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в четверг, что не считает разочарованием результаты нынешнего контрнаступления украинской армии, сообщило агентство ЧТК. Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал, в частности, пост главы Военного комитета НАТО. "Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев. Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", - сказал Павел на конференции "Медиа и Украина" в Праге. По словам Павела, в начале контрнаступления украинские войска проверяют, что представляет собой российская оборона и где есть шансы добиться успеха. "То, что будет дальше, вероятно, будет более принципиальным", - сказал президент Чехии, добавив, что, по его мнению, Украина еще не развернула все силы для контрнаступления. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879785441.html

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html

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в мире, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, украина