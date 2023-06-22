https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879785441.html

Французский эксперт прокомментировал контрнаступление ВСУ

Французский эксперт прокомментировал контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023

Французский эксперт прокомментировал контрнаступление ВСУ

Российские оборонительные линии в зоне проведения специальной операции эффективны, заявил РИА Новости эксперт в области международных отношений и урегулирования РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:23

2023-06-22T13:23

2023-06-22T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Российские оборонительные линии в зоне проведения специальной операции эффективны, заявил РИА Новости эксперт в области международных отношений и урегулирования вооруженных конфликтов Жиль-Эммануэль Жаке. По его словам, несмотря на массированные поставки оружия и боеприпасов, украинцы по-прежнему не располагают достаточным силами и средствами по сравнению с возможностями ВС РФ. "Украинское контрнаступление не может считаться успешным, учитывая, что украинские силы не сильно продвинулись, всего на сотни метров на ряде участков фронта, заняли ограниченное число населенных пунктов. Созданные Россией оборонительные линии, судя по всему, эффективные", - считает собеседник агентства. При этом он отмечает, что "поставки военной техники Западом носят слишком ограниченный характер для того, чтобы компенсировать потери Украины в бронетехнике и артиллерии". Эксперт также предположил, что публикация материалов с выведенной из строя в ходе контрнаступления современной западной военной техникой подорвет боевой дух украинских военных, а также повлияет на общественное мнение как на Украине, так и в западных странах, оказывающих поддержку Киеву. "Публикация материалов с уничтоженной Россией западной техникой может повлиять на боевой дух украинской армии и общественное мнение Украины, а также западных стран. Эти картинки свидетельствуют, что поставки западной бронированной техники слишком ограничены для того, что реально изменить ситуацию на фронте", - указал эксперт. Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что начавшееся контрнаступление Украины продлится недели или даже месяцы с целью "отвоевать территории". "Заявления президента Макрона далеки от реальности, учитывая те сложности, с которыми сталкиваются украинские силы", - сказал РИА Новости Жиль-Эммануэль Жаке. По его словам, данные авторитетных западных СМИ и специализированных исследовательских центров, напротив, свидетельствуют о замедлении или приостановке контрнаступления. В частности, украинское командование пересматривает свою изначальную стратегию и тактику, которые не принесли успеха на настоящий момент. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. В четверг на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Как доложил Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, и добавил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет. Накануне президент РФ заявил, что Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии. Он добавил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности. Президент РФ добавил также, что танки ВСУ горят за милую душу.

https://ria.ru/20230622/defitsit-1879627607.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, нато, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)