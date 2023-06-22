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ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879708842.html
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов
Украинские войска с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:26
2023-06-22T07:26
специальная военная операция на украине
россия
киев
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны (нейтральной территории - ред.). Пробить нашу первую линию обороны они так и не смогли. Наши военные отражают атаки противника и при необходимости контратакуют", - сказал Рогов. По его словам, боестолкновения идут на трех участках запорожского фронта: Времевский выступ, ореховское и васильевское направление. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230622/solntsepek-1879708352.html
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россия, киев, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов

Рогов: ВСУ не продвинулись на Запорожском фронте дальше нейтральной территории

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны (нейтральной территории - ред.). Пробить нашу первую линию обороны они так и не смогли. Наши военные отражают атаки противника и при необходимости контратакуют", - сказал Рогов.
По его словам, боестолкновения идут на трех участках запорожского фронта: Времевский выступ, ореховское и васильевское направление.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Опубликованы кадры работы "Солнцепека" на Донецком направлении
Вчера, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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