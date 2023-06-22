https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879708842.html
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов
Украинские войска с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:26
2023-06-22T07:26
2023-06-22T07:26
специальная военная операция на украине
россия
киев
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны (нейтральной территории - ред.). Пробить нашу первую линию обороны они так и не смогли. Наши военные отражают атаки противника и при необходимости контратакуют", - сказал Рогов. По его словам, боестолкновения идут на трех участках запорожского фронта: Времевский выступ, ореховское и васильевское направление. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ на Запорожском фронте не прошли дальше серой зоны, заявил Рогов
Рогов: ВСУ не продвинулись на Запорожском фронте дальше нейтральной территории