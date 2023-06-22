https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html

ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу

ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.06.2023

ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу

Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:12

2023-06-22T12:12

2023-06-22T13:08

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ министр обороны России Сергей Шойгу."В среднем, чтобы было полное впечатление, в сутки у нас поступает на контракт 1336 человек в среднем, ну это фактически мы каждые сутки получаем полк. Плюс к этому, Владимир Владимирович, по технике – 112 единиц техники каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьезные темпы, и каких-то рисков срыва формирования резервов мы не видим", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879776786.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия