https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.06.2023
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:12
2023-06-22T12:12
2023-06-22T13:08
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ министр обороны России Сергей Шойгу."В среднем, чтобы было полное впечатление, в сутки у нас поступает на контракт 1336 человек в среднем, ну это фактически мы каждые сутки получаем полк. Плюс к этому, Владимир Владимирович, по технике – 112 единиц техники каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьезные темпы, и каких-то рисков срыва формирования резервов мы не видим", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879776786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Россия
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что за сутки в среднем на контракт поступает 1336 человек