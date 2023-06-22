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ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 22.06.2023 (обновлено: 13:08 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.06.2023
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:12
2023-06-22T13:08
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ министр обороны России Сергей Шойгу."В среднем, чтобы было полное впечатление, в сутки у нас поступает на контракт 1336 человек в среднем, ну это фактически мы каждые сутки получаем полк. Плюс к этому, Владимир Владимирович, по технике – 112 единиц техники каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьезные темпы, и каких-то рисков срыва формирования резервов мы не видим", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879776786.html
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сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Россия
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что за сутки в среднем на контракт поступает 1336 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-30" в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Орлан-30 в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-30" в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ каждые сутки получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники, заявил в четверг в ходе заседания Совета безопасности РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
"В среднем, чтобы было полное впечатление, в сутки у нас поступает на контракт 1336 человек в среднем, ну это фактически мы каждые сутки получаем полк. Плюс к этому, Владимир Владимирович, по технике – 112 единиц техники каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьезные темпы, и каких-то рисков срыва формирования резервов мы не видим", - сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинРоссия
 
 
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