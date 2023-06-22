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МИД России прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.06.2023
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17:18 22.06.2023 (обновлено: 17:31 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/konflikt-1879843018.html
МИД России прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта
МИД России прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.06.2023
МИД России прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта
Напряженность палестино-израильского противостояния переходит в острую фазу, Москва выступила с инициативой о проведении консультативной встречи РФ, ЛАГ и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:18
2023-06-22T17:31
в мире
россия
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Напряженность палестино-израильского противостояния переходит в острую фазу, Москва выступила с инициативой о проведении консультативной встречи РФ, ЛАГ и группы региональных государств для ближневосточного урегулирования, заявили в четверг в МИД России."Сохраняющаяся напряженность в зоне палестино-израильского противостояния регулярно переходит в острую фазу, что приводит к жертвам среди гражданского населения и дестабилизирует не только регион, но и ситуацию в мире в целом. На данном этапе коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования фактически застопорилась", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что во многом это стало результатом одностороннего решения США и ЕС о "заморозке" деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН."В связи с этим по итогам председательства Российской Федерации в Совете Безопасности ООН в апреле, в том числе председательства министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", наша страна выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье БВУ", - отметили в МИД России.В ведомстве подчеркнули, что предложение РФ не направлено на учреждение новых форматов или структур."Его цель – подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу, "мадридские принципы", в том числе "земля в обмен на мир", и формулу "двух государств" – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - указали в МИД.В ведомстве добавили, что инициируемая Москвой дискуссия способствовала бы "синхронизации подходов и усилий ведущих ближневосточных игроков на треке БВУ, в том числе по проблематике преодоления межпалестинского раскола, и в дальнейшем помогла бы сформировать необходимые условия для возобновления прямого палестино-израильского диалога по комплексу вопросов окончательного статуса".
https://radiosputnik.ria.ru/20230608/oon-izrail-1877055374.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, лига арабских государств, москва, сша, евросоюз
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Лига арабских государств, Москва, США, Евросоюз
МИД России прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

МИД России: напряженность палестино-израильского конфликта переходит в острую фазу

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа
Израильский противоракетный комплекс ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Напряженность палестино-израильского противостояния переходит в острую фазу, Москва выступила с инициативой о проведении консультативной встречи РФ, ЛАГ и группы региональных государств для ближневосточного урегулирования, заявили в четверг в МИД России.
"Сохраняющаяся напряженность в зоне палестино-израильского противостояния регулярно переходит в острую фазу, что приводит к жертвам среди гражданского населения и дестабилизирует не только регион, но и ситуацию в мире в целом. На данном этапе коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования фактически застопорилась", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что во многом это стало результатом одностороннего решения США и ЕС о "заморозке" деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.
"В связи с этим по итогам председательства Российской Федерации в Совете Безопасности ООН в апреле, в том числе председательства министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", наша страна выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье БВУ", - отметили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что предложение РФ не направлено на учреждение новых форматов или структур.
"Его цель – подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу, "мадридские принципы", в том числе "земля в обмен на мир", и формулу "двух государств" – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - указали в МИД.
В ведомстве добавили, что инициируемая Москвой дискуссия способствовала бы "синхронизации подходов и усилий ведущих ближневосточных игроков на треке БВУ, в том числе по проблематике преодоления межпалестинского раскола, и в дальнейшем помогла бы сформировать необходимые условия для возобновления прямого палестино-израильского диалога по комплексу вопросов окончательного статуса".
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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