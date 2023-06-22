https://ria.ru/20230622/kladbische-1879696847.html

СМИ: во Львове раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ

СМИ: во Львове раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: во Львове раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ

На военном кладбище во Львове раскапывают старые безымянные могилы, чтобы освободить место для захоронения погибших украинских солдат, говорится в статье New... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T02:48

2023-06-22T02:48

2023-06-22T02:48

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львов

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. На военном кладбище во Львове раскапывают старые безымянные могилы, чтобы освободить место для захоронения погибших украинских солдат, говорится в статье New York Times.Как пишет издание, в течение последних месяцев военное кладбище Львова постепенно заполняется, а теперь старые могилы жертв прошлых войн вскрывают, чтобы освободить место "для, кажется, бесконечного потока погибших" украинских солдат."Масштабы потерь ярко ощущаются теперь среди населения городов, подобных Львову. Рост числа погибших отчетливо виден по увеличивающемуся количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране", - говорится в материале.Если в начале конфликта на склоне холма в одной из частей кладбища была лишь небольшая группа свежевырытых могил, то теперь, по словам одной из местных жительниц, на участках, занимающих уже половину склона, похоронено более пятисот недавно погибших солдат ВСУ, и "их будет только больше".При этом работники кладбища сообщили, что готовятся к новым жертвам, так как боевые действия усилились в связи с контрнаступлением ВСУ.Как ранее сообщил президент Владимир Путин, на линии фронта сейчас наблюдается "определенное затишье", так как украинские войска понесли серьезные потери в личном составе и технике. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230621/reznya-1879516516.html

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в мире, львов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия