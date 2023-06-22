https://ria.ru/20230622/kitay-1879794705.html

Китай сильно сократил зависимость от доллара, заявил эксперт

Китай сильно сократил зависимость от доллара, заявил эксперт - РИА Новости, 22.06.2023

Китай сильно сократил зависимость от доллара, заявил эксперт

Китаю удалось значительно сократить свою зависимость от доллара, но об окончательном избавлении от нее говорить еще рано, тенденция использования американской... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:59

2023-06-22T13:59

2023-06-22T13:59

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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Китаю удалось значительно сократить свою зависимость от доллара, но об окончательном избавлении от нее говорить еще рано, тенденция использования американской валюты во внешней торговле и инвестициях вряд ли изменится в краткосрочной перспективе, заявил РИА Новости приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу. Ранее китайские СМИ со ссылкой на данные государственного управления валютного контроля КНР писали, что в марте юань впервые обошел доллар по использованию в трансграничной торговле Китая. Так, юань использовался в 48,4% всех трансграничных транзакций, а доллар - в 46,7%. В мае разрыв продолжил увеличиваться, доля юаня достигла отметки 49,6%, а доллара - 45,2%. "В настоящее время доллар и евро находятся на стадии оттока после повышения процентных ставок, что привело к ограничению ликвидности этих валют во многих странах. Это побудило многие страны начать использовать расчеты в местной валюте. Мы видим, что, например, Бразилия, Россия, Индия, Иран увеличивают торговлю в местной валюте, проводят пассивную дедолларизацию и деевроизацию. В результате доля расчетов в местной валюте во внешней торговле разных стран увеличивается", - отметил Бянь Юнцзу. По словам эксперта, юань достаточно крепкая валюта, обладая им, можно купить практически любые товары во всем мире. Поэтому доля расчетов в юанях в других странах значительно увеличилась. "Показатели юаня довольно заметны, во-первых, потому что масштабы китайской экономики очень велики, и торговля в ней занимает большую долю, а торговля с Китаем занимает также заметное место в разных странах", - пояснил Бянь Юнцзу. Он отметил, что, если судить по данным за первый квартал этого года, темпы роста внешней торговли Китая заметны во всем мире, и его положение в мире относительно стабильно. "Это оказывает значительную поддержку доверию юаню. Повышение доверия юаню, в свою очередь, способствует все более широкому его использованию", - подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, китайское правительство усиленно работает над интернационализацией юаня. Так, Китай провел валютные свопы со многими странами, что привело к тому, что торговля и инвестиции Китая с этими странами в большей степени осуществляются в местной валюте. "Китай также постоянно совершенствует свою инфраструктуру, включая создание собственной клиринговой системы и клиринговых банков по расчетам в юанях в других странах, что еще больше повысило удобство расчетов в юанях", - сказал Бянь Юнцзу. По его словам, в будущем это послужит инфраструктурой для интернационализации юаня. Избавление от доллара Тем не менее, эксперт отмечает, что пока еще рано говорить об избавлении от зависимости от доллара. "В целом зависимость Китая от доллара снижается, это, в частности, отражается в том, что все больше государств начинают принимать расчеты в юанях. На них можно купить продукцию, а можно и осуществлять инвестиции. Это тенденция. Но доллар и евро все еще занимают значительную долю в международной финансовой системе", - сказал эксперт. В то же время, отметил он, доля юаня, который используется в мире, по-прежнему невелика. "Да и Китай в торговле и инвестициях с большинством стран больше всего пользуется долларом и евро. Юань действительно уменьшил свою зависимость от доллара, но эта зависимость все еще велика. Внешняя торговля и инвестиции Китая осуществляются в основном в долларах США и евро, и даже в краткосрочной перспективе эта тенденция не сильно изменится", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230617/valyuta-1878870603.html

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

китай

сша

россия

бразилия

иран

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экономика, китай, сша, йельский университет, в мире, россия, бразилия, иран