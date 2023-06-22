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ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием - РИА Новости, 22.06.2023
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23:02 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/khimoruzhie-1879891805.html
ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием
ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием - РИА Новости, 22.06.2023
ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием
США в рамках международной конвенции осталось уничтожить последний склад химического оружия на своей территории, как ожидается, это произойдет в ближайшие... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:02
2023-06-22T23:02
в мире
сша
колорадо
россия
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США в рамках международной конвенции осталось уничтожить последний склад химического оружия на своей территории, как ожидается, это произойдет в ближайшие недели, сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В заявлении ОЗХО говорится, что США объявили о завершении работ на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов в штате Колорадо. "Ожидается, что в ближайшие недели будет ликвидирован последний объявленный запас химического оружия в штате Кентукки", - сообщила ОЗХО в Twitter. Организация отметила, что строгий режим проверки гарантирует уверенность в результатах объявленных мероприятий. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
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в мире, сша, колорадо, россия, организация по запрещению химического оружия
В мире, США, Колорадо, Россия, Организация по запрещению химического оружия
ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием

ОЗХО: США по международной конвенции осталось уничтожить последний склад с химоружием

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы
Защитные костюмы - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США в рамках международной конвенции осталось уничтожить последний склад химического оружия на своей территории, как ожидается, это произойдет в ближайшие недели, сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В заявлении ОЗХО говорится, что США объявили о завершении работ на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов в штате Колорадо.
"Ожидается, что в ближайшие недели будет ликвидирован последний объявленный запас химического оружия в штате Кентукки", - сообщила ОЗХО в Twitter.
Организация отметила, что строгий режим проверки гарантирует уверенность в результатах объявленных мероприятий.
США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
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В миреСШАКолорадоРоссияОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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