https://ria.ru/20230622/khimoruzhie-1879891805.html

ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием

ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием - РИА Новости, 22.06.2023

ОЗХО: США по конвенции нужно уничтожить последний склад с химоружием

США в рамках международной конвенции осталось уничтожить последний склад химического оружия на своей территории, как ожидается, это произойдет в ближайшие... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T23:02

2023-06-22T23:02

2023-06-22T23:02

в мире

сша

колорадо

россия

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США в рамках международной конвенции осталось уничтожить последний склад химического оружия на своей территории, как ожидается, это произойдет в ближайшие недели, сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В заявлении ОЗХО говорится, что США объявили о завершении работ на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов в штате Колорадо. "Ожидается, что в ближайшие недели будет ликвидирован последний объявленный запас химического оружия в штате Кентукки", - сообщила ОЗХО в Twitter. Организация отметила, что строгий режим проверки гарантирует уверенность в результатах объявленных мероприятий. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20230519/ozkho-1873048979.html

сша

колорадо

россия

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в мире, сша, колорадо, россия, организация по запрещению химического оружия