https://ria.ru/20230622/kherson-1879758837.html

Попова назвала санэпидситуацию в Херсонской области стабильной

Попова назвала санэпидситуацию в Херсонской области стабильной - РИА Новости, 22.06.2023

Попова назвала санэпидситуацию в Херсонской области стабильной

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области после затопления стабильна, проводятся все необходимые мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:36

2023-06-22T11:36

2023-06-22T11:43

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области после затопления стабильна, проводятся все необходимые мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна, заболевания единичные, инфекционных заболеваний практически не видим", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что проводятся все необходимые профилактические мероприятия, в том числе вакцинация и дезинфекция.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , безопасность, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр